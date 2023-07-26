微博安卓 / iOS 升级：正文及评论自带翻译功能，支持日语、韩语等

IT之家 7 月 26 日消息，由于多种原因，前段时间微博入驻了大量海外画师和创作者，但由于语言不通的原因，这类博主很难与粉丝进行有效沟通。不过，这一问题已经在最新版本的微博中得到解决。

虽然微博最近的更新日志都是“问题修复及性能优化，改进用户体验”，但根据 @微博 iPhone 客户端 的说法，微博已经在正文及评论中新增「查看翻译」功能。

具体规则如下：

1、使用网页端或微博 App 版本 13.7.2 及以上。

2、当微博文本内容与浏览器或手机设置的语言不一致时，支持将正文或评论内容翻译为浏览器或手机设置的语言（目前支持中文、英文、日语、韩语、泰语的翻译功能）

目前，微博 iOS 版已经更新到了 13.7.3 版本，而安卓端也更新到了 13.7.2 版。

根据 App Store 中的描述来看，这款 App 目前体积已经达到了 362.4MB 大小，需要 iOS11 或更高版本的系统才能使用。

IT之家提醒，这款 App 年龄分级为“12+”，其中包括多种不适合未成年人观看的内容，而且还有多种内购选项。

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