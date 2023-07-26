联发科与 Unity 中国宣布合作，天玑 9200/9200 + 原生支持 Unity 引擎

IT之家 7 月 26 日消息，今日联发科与 Unity 在华合资公司 Unity 中国共同宣布，联发科天玑 9200 和天玑 9200 + 正式成为原生支持 Unity 引擎的旗舰移动芯片。

据介绍，通过软硬件融合构建的高效开发环境，开发者可以深度解锁天玑 9200 系列芯片的潜能，打造更多支持光线追踪技术的移动端游戏，为玩家带来沉浸式光影体验。

IT之家注意到，联发科天玑 9200 和天玑 9200 + 旗舰移动芯片已率先支持移动端硬件光线追踪技术，目前已有多款使用 Unity 引擎开发的移动游戏，支持在搭载天玑 9200 系列移动芯片的终端设备上开启光线追踪功能。

官方称，Unity 中国在天玑 9200 系列移动芯片上，为广大开发者带来了基于 Vulkan 和 Unity URP 的 Ray Query 技术。不仅为开发者提供了移动端光追的基础架构，还实现了软阴影（Shadow）、环境光遮罩（AO）、折射（Refraction）、反射（Reflection）等作为默认光追效果。借助联发科提供的技术支持，启用光线追踪时性能输出强劲且稳定，这为开发者提供了可参考的样板案例，从而大大提高了 Unity 开发者将光追实装落地的效率。

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