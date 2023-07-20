荣耀将在欧洲推出 X5 Plus 手机：6.56 英寸屏幕、联发科 Helio G36 芯片

IT之家 7 月 20 日消息，荣耀今年早些时候在欧洲市场推出了 X5 机型，售价为 99 欧元（IT之家备注：当前约 802 元人民币）。根据国外科技媒体 appuals 报道，荣耀计划近期再推出 X5 Plus 机型，并分享了相关渲染图和部分规格。

荣耀 X5 Plus 将采用 6.56 英寸 TFT LCD 显示屏，分辨率为 1612 x 720 像素。

规格方面，荣耀 X5 Plus 将搭载联发科 Helio G36 处理器。该处理器搭载 IMG PowerVR GE 8320 GPU，配备 8 个 ARM Cortex-A53 CPU 核心，基于 12nm 工艺制造，最高时钟频率为 2.2GHz。

该机运行基于安卓 13 的 MagicOS 7.1，并搭载谷歌服务 GMS。

相机方面，该机背面配备 5000 万像素主摄和 200 万辅助摄像头。

该机内置 5200mAh 容量电池，配备 4GB 内存和 64GB 的存储。

链接方面，荣耀 X5 Plus 支持 4G 双卡 NanoSIM，Wi-Fi 5（802.11ac），近场通信（NFC）和蓝牙 5.0。

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