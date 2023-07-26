型月名作《月姬》重制海外版确认登陆 PC，2024 年发售

IT之家 7 月 26 日消息，据型月官方杂志《TYPE-MOON ACE VOL.15》确认，《月姬》重制版作品《月姬 -A piece of blue glass moon-》海外版将登陆 PC 平台，此前海外版已确定将在 PS4 / Switch 平台发售，并确定发售时间为 2024 年。

▲ 图源 型月官网

IT之家此前报道，《月姬 -A piece of blue glass moon-》日本版已于 2021 年 8 月 25 日发售，游戏剧情发生在 2010 年代的日本东京，讲述了原版“表线”（爱尔奎特线、希耶尔线）的内容，爱尔奎特路线名为“月姬”，而希耶尔线则题为“夜之虹”。

此外，游戏中这两条路线的语音量几乎是原作中原路线的两倍之多，最大的变化则是爱尔奎特线和希耶尔线的双女主角制。

《月姬》是 Type-Moon 在 2000 年推出的一款经典游戏，玩家可以在其中享受到魔幻、悬疑、打斗、爱情等多方面的内容。该作一经推出便广受欢迎。因此，本作也是 TYPE-MOON 的成名之作，之后陆续推出同世界观作品 Fate / Stay Night 以及衍生作品。

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