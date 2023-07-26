传音控股上半年净利润预计 21.02 亿元，同比预增 27.1% 左右

IT之家 7 月 26 日消息，传音控股于今日公布了 2023 年半年度业绩预增的自愿性披露公告，上半年净利同比预增 27.1% 左右。

公告称，经财务部门初步测算，预计 2023 年半年度实现营业收入 250.29 亿元左右，同比增长 8.31% 左右；其中第二季度预计实现营业收入 157.56 亿元左右，同比增长 30.72% 左右。主要原因为：随着新兴市场国家整体经济环境略有改善，公司持续开拓新兴市场及推进产品升级，总体出货量有所增长。

传音控股预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 21.02 亿元左右，同比增长 27.10% 左右；其中第二季度实现归属于母公司所有者的净利润预计 15.77 亿元左右，同比增长 83.87% 左右。

传音控股预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 17.74 亿元左右，同比增长 23.51% 左右；其中第二季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 14.68 亿元左右，同比增长 102.46% 左右。

▲ 传音 Tecno Phantom X2 旗舰手机

据IT之家此前报道，传音控股目前深耕海外智能手机市场，在非洲、南亚等地区拥有较高份额。据 IDC 数据统计，2022 年传音在全球手机市场的占有率 11.7%，在全球手机品牌厂商中排名第三，其中智能机在全球智能机市场的占有率 6.0%，排名第六位；非洲智能机市场的占有率超过 40%，排名第一；在南亚市场，巴基斯坦智能机市场占有率 37.9%，排名第一；孟加拉国智能机市场占有率 21.5%，排名第一；印度智能机市场占有率 6.4%，排名第六。

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