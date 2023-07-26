传音 Infinix GT 10 Pro 手机 8 月 3 日发布，售价低于 20000 卢比

IT之家 7 月 26 日消息，据 91mobiles 报道，传音专为游戏玩家打造的智能手机 Infinix GT 10 Pro 已确认将于 8 月 3 日在印度发布，且官方表示该机售价将低于 20000 卢比（IT之家备注：当前约 1744 元人民币）。

▲ 图源 gsmarena（下同）

Infinix GT 10 Pro 采用类似 Nothing Phone 的半透明机身设计，并采用对角条纹设计的镜头模组，该机背面搭载三颗摄像头以及环形 LED 闪光灯，主摄配备 108MP 传感器，另有两个 8MP 副摄。

Infinix GT 10 Pro 将带来包括黑色和白色在内的至少两款配色，运行基于 Android 13 的 XOS 13，新机将获得一个 Android 大版本更新和两年的安全更新。

IT之家此前报道，Infinix GT 10 Pro 预计将搭载联发科天玑 1300 处理器，并确认搭载 120Hz 高刷新率的 AMOLED 显示屏，采用居中打孔前置摄像头和屏下指纹技术，电池容量预计为 5000mAh。

此外，Infinix 还将在之后推出 Infinix GT 10 Pro + 手机，预计搭载联发科天玑 8050 处理器。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。