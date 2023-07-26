三星 Galaxy Z Fold 5 折叠手机发布：搭载骁龙 8 Gen 2、改进铰链，1749 英镑起

IT之家 7 月 26 日消息，三星今天在首尔的 Galaxy Unpacked 活动上，正式推出了 Galaxy Z Fold 5 折叠屏手机，宣称这是“拥有大屏幕的终极生产力设备”。虽然新机与前一代机型在设计语言上有很多相似之处，但在硬件和软件方面都带来了一些升级。

三星 Galaxy Z Fold 5 全球统一搭载了高通骁龙 8 Gen 2 芯片组，并配备了先进的散热系统，三星称这一系统能更智能地散发热量。新机提供 12GB 的内存，256GB、512GB 或 1TB 存储。

Galaxy Z Fold 5 最显著的硬件升级之一是采用了一块更亮的 7.6 英寸 Dynamic AMOLED 2X 内屏。Galaxy Z Fold 4 的内屏最高亮度为 1200 尼特，而 Galaxy Z Fold 5 的则提高了 30%，最高亮度可达 1750 尼特，该面板还具有 1-120Hz 的自适应刷新率和 2176 x 1812 的分辨率。Galaxy Z Fold 5 外屏是一块 6.2 英寸 Dynamic AMOLED 2X 显示屏，具有 23.1:9 的纵横比，2316 x 904 像素的分辨率，以及 48-120Hz 的自适应刷新率。

三星 Galaxy Z Fold 5 也变得更轻薄了一点，同时保留了 IPX8 防水等级和无线充电 2.0、无线反向充电等功能，其 4400mAh 双电池支持 25W 快充。三星 Galaxy Z Fold 5 折叠时厚度为 13.4mm（上代为 14.2mm），展开时厚度为 6.1mm，重量为 253 克（上代为 263 克）。尽管 Galaxy Z Fold 5 看起来与 Z Fold 4 非常相似，但其采用一个全新的铰链设计，可以让其完全闭合，而不会在屏幕之间留下缝隙。当然，新机仍然提供 Flex 模式，可以让用户部分折叠手机，以一种新的形态使用。

对于许多用户来说，Galaxy Z Fold 5 带来的最令人兴奋的升级将是软件体验，新机预装新的 One UI 5.1.1，专注于提高多任务处理和生产力。Galaxy Z Fold 5 依然提供多窗口和 App Continuity 功能，但任务栏有所改进，可以让用户快速切换常用应用。同时新增双手拖放功能，可以让用户用一根手指拖动一个元素，比如相册应用中的一张图片，然后用另一根手指打开一个不同的应用。

新机没有变化的地方是相机硬件，Galaxy Z Fold 5 后置主摄像头依然是一颗 5000 万像素的广角摄像头，支持双像素自动对焦和光学防抖，辅以一颗 1200 万像素的超广角摄像头，以及一颗 1000 万像素的长焦传感器，支持 PDAF、OIS 和 3 倍光学变焦。外屏摄像头是一颗 1000 万像素的自拍摄像头，折叠屏则隐藏了一颗 400 万像素的屏下摄像头，几乎完全看不见。

新机支持 Wi-Fi 6E、蓝牙 5.3、侧面指纹传感器、两个 Nano-SIM 卡槽和一个 eSIM，并有一个（可选的）改进的 Slim S Pen Case，提供多种风格和颜色。还有其他可选配件，如透明小工具壳、生态皮革壳等。

Galaxy Z Fold 5 在今天发布后即可预订，将于 8 月 11 日开售，提供冰蓝色、幻影黑色、奶油色、灰色和蓝色五种颜色供选择，后两种颜色只能通过三星在线商店购买。售价方面，256GB 版售价 1749 英镑（IT之家备注：当前约 16073 元人民币），512GB 版售价 1849 英镑（当前约 16992 元人民币），1TB 版售价 2049 英镑（当前约 18830 元人民币）。

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