三星 Galaxy Z Flip5 翻盖折叠手机发布：骁龙 8 Gen 2、外屏巨大，售 1050 英镑起

IT之家 7 月 26 日消息，三星今晚在首尔的 Unpacked 活动上还发布了新款翻盖折叠手机 Galaxy Z Flip 5，采用了全新的设计理念和技术，旨在将翻盖手机推向一个新时代。三星移动体验业务总裁兼负责人 TM Roh 表示，三星“通过制定标准并不断完善体验，颠覆了移动行业的折叠手机。”

Galaxy Z Flip 5 的最大特点之一是三星在该机上首次使用了无缝铰链设计，有效地缩小了手机两半屏幕之间的缝隙，使得手机更加纤薄。与 Galaxy Z Flip 3 和 Z Flip 4 相比，Galaxy Z Flip 5 在折叠时的厚度从 15.9 毫米（不包括摄像头模块）降低到了 15.1 毫米。

除了升级的铰链外，Galaxy Z Flip 5 的另一个亮点是该机的全新外屏，从 1.9 英寸扩大到 3.4 英寸，这个被三星称为“Flex Window”的外屏提供了更多的使用场景和个性化功能，引入了新的小部件和多小部件视图。还允许用户打开快速设置、聊天和通话记录、通过全键盘快速回复、以及使用三星钱包功能，如二维码、优惠券、会员卡、通行证、数字钥匙等。

3.4 英寸的 Flex Window 与新的 Flex Mode 铰链完美配合，提供了更好的拍照体验，还可以让用户在不打开设备的情况下查看图片、调整颜色或删除图片。拍照方面，Galaxy Z Flip 5 配备了一颗 1000 万像素的自拍摄像头，光圈为 f / 2.2，像素尺寸为 1.22 微米，视角为 85 度。在外屏旁边有两颗摄像头，其中广角摄像头分辨率为 1200 万像素，光圈为 f / 1.8，具有双像素自动对焦、光学防抖、像素尺寸为 1.8 微米，视角为 83 度。另一颗 1200 万像素的超广角摄像头光圈为 f / 2.2，像素尺寸为 1.12 微米，视角为 123 度。

Galaxy Z Flip 5 具有 IPX8 防水等级，采用阿莫铝（Armor Aluminum）框架，并在背面和 Flex Window 上覆盖了大猩猩玻璃 Victus 2。三星还声称，改进的 Flex 铰链采用了双轨结构，可以分散外部冲击。

在硬件规格方面，Galaxy Z Flip 5 配备了一块 3.4 英寸 Super AMOLED 外屏，刷新率为 60Hz，分辨率为 720 x 748。内屏是一块 6.7 英寸 Dynamic AMOLED 2X 可折叠显示屏，分辨率为 2640 x 1080，自适应刷新率为 1-120Hz。

新机搭载了骁龙 8 Gen 2 芯片，8GB 的内存，以及 256GB 或 512GB 的存储空间。内置 3700mAh 双电池，支持 25W 快充、无线充电和反向无线充电。其他规格包括一个 nano SIM 卡槽和一个 eSIM，搭载侧面指纹识别，5G，Wi-Fi 6E，蓝牙 5.3，三星 Knox 与 Knox Vault 。

Galaxy Z Flip 5 预装基于 Android 13 的 One UI 5.1.1，提高了大屏设备的生产力和多任务处理能力。

三星称 Galaxy Z Flip 5 为“不妥协的口袋自我表达工具”，部分是因为新机的新外屏可以与其他设备和配件同步。三星为 Galaxy Z Flip 5 推出了新的 Flipsuit Case 保护壳，内置一个可更换的 NFC 卡片，三星称用户可以匹配他们的 Flex Window 设计和外壳设计来进行自我表达。 对于未来的 Galaxy Watch 6 用户，Galaxy Z Flip 5 通过 Flex Window 提供了更多的定制选项，可以显示与智能手表的表盘设计相匹配的图形时钟。

三星 Galaxy Z Flip 5 今天在海外开启预定，将于 8 月 11 日开售，提供薄荷、石墨、奶油和薰衣草四种颜色可选，还有一些三星在线商店的独家颜色，包括灰色、蓝色、绿色和黄色。在英国市场，256GB 版本的售价为 1050 英镑（IT之家备注：当前约 9650 元人民币），512GB 的售价为 1150 英镑（当前约 10569 元人民币）。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。