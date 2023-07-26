武汉多部门就网约车违规调价进行约谈，要求限期整改并向社会公示

IT之家 7 月 26 日消息，据湖北日报报道，针对近期部门网约车平台违规调整运营价格问题，7 月 25 日，武汉市交通运输局、市市场监管局、市公安局、市委网信办联合约谈高德打车及携华出行、星徽出行、风韵出行、妥妥 E 行、呼我出行、及时用车、900 游、AA 出行、旅程用车等 9 家网约车平台负责人，提出警告提示，要求限期整改，并按有关规定和程序向社会公示调价行为。

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7 月 18 日，高德打车（聚合平台）及上述网约车平台在高德打车平台客户端和司机端发布网约车运营价格调整公告，但 1—2 天后先后下线，7 月 21 日再次上线。公告内容显示，各网约车平台一定幅度上调了运营价格，下调了对司机的抽成比例。绝大部分网约车平台调价生效时间为 7 月 22 日 23 时 59 分 59 秒。

约谈指出，根据《武汉市客运出租汽车管理条例》有关规定，“网约车平台经营者要合理确定营运价格，实行明码标价；确需动态调整营运价格的，应当提前十五日公布调价规则，报市价格主管部门备案，并向社会公告”。

同时，交通运输部等五部门对“网约车聚合平台不得干预网约车平台公司价格行为”也作出了明确规定。以上调价行为既没有向价格监管部门报备，且未达到公示时限要求，违反了相关法律规定。

IT之家从报道中获悉，鉴于上述调价行为在网约车市场价格理性回归、降低抽成比例增加司机收入、规范网约车行业管理等方面具有一定的积极意义和导向作用，决定对高德打车及 9 家网约车平台予以警告提示，要求限期整改，并按有关规定和程序报备，向社会公示。如拒不整改或限期整改不到位，将依法严厉处罚。

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