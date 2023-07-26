享 128 升 256GB / 256 升 512GB：三星 Galaxy Tab S9 平板预售

三星今日发布三款平板电脑：Galaxy Tab S9、Galaxy Tab S9+ 和 Galaxy Tab S9 Ultra，均配备高通骁龙 8 Gen 2 For Galaxy 处理器。

京东现已开启预售，目前可享 128 升 256GB / 256 升 512GB 内存升杯服务：

三星 Galaxy Tab S9 配备 11 英寸 OLED 屏幕，是 Galaxy Tab S8 IPS LCD 屏幕的升级版。

新款搭载了 Dynamic AMOLED 2X 屏幕，具有 QHD+ 分辨率、120Hz 刷新率和 HDR10+。

此外，这款平板电脑配备了 12MP 超广角自拍摄像头和 13MP 后置摄像头，配备 8,400mAh 电池，支持 45W 快速充电。

存储可选 8GB 内存 + 128GB 闪存以及 12GB 内存 + 256GB 闪存两种版本。

三星 Galaxy Tab S9+ 配备 12.4 英寸 Dynamic AMOLED 2X 屏幕，具有 QHD+ 分辨率（2,800 x 1,752 像素）、120Hz 可变刷新率和 HDR10+。

该平板正面配备了 12MP 超广角自拍相机，背面配备了 13MP+8MP 双摄像头设置，配备 10,090mAh 电池，支持 45W 快速充电，提供 256GB 和 512GB 两种型号，均配备 12GB 内存。

三星 Galaxy Tab S9 Ultra 配备了 14.6 英寸 Dynamic AMOLED 2x 屏幕，分辨率为 2,960 x 1,848 像素，支持 120Hz 可变刷新率和 HDR10+。显示屏有一个凹口，容纳两个 12MP 前置摄像头。背面，Galaxy Tab S9 Ultra 配备了 13MP 主摄像头和 8MP 超广角摄像头。其他方面，这款平板配备 11,200mAh 电池，充电功率 45W。存储方面，这款平板可选 12GB 和 16GB 内存以及 256GB、512GB 和 1TB 存储空间。

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