交通运输部约谈有关网约车平台、聚合平台公司：要求维护公平竞争市场秩序，严格落实企业主体责任

IT之家 7 月 26 日消息，IT之家从交通运输部官方公众号获悉，7 月 26 日上午，交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室组织对滴滴出行、高德打车、T3 出行、曹操出行、万顺叫车、首汽约车、如祺出行、享道出行、携华出行、及时用车、阳光出行、美团打车、百度打车、腾讯出行、携程用车等网约车平台、聚合平台公司进行约谈。

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约谈指出，当前网约车行业发展总体平稳有序，合规率持续提升，市场秩序进一步规范，但仍有部分网约车平台、聚合平台公司存在企业主体责任落实不到位、随意调整运营规则、侵害乘客和从业人员合法权益、扰乱市场公平竞争秩序等问题，存在不稳定风险隐患，甚至个别平台公司出现了运营安全事故。

约谈要求，一是维护公平竞争市场秩序。优化提升服务水平，杜绝不正当竞争行为，营造良好市场发展环境。二是严格落实企业主体责任。保持经营策略相对平稳，畅通利益诉求渠道，积极防范化解风险隐患。三是切实维护司机合法权益。进一步规范经营行为，合理制定运营规则，加强与司机群体的沟通协商，落实落细降低过高抽成比例民生实事要求。四是切实保障乘客合法权益。网约车聚合平台及合作的网约车平台公司要依法建立健全首问负责制度，及时妥善处理咨询投诉。五是加快网约车合规化进程。严把司机和车辆注册关，加快清退不符合条件的人员和车辆。聚合平台公司要严格核验接入的网约车平台公司经营许可资质，督促网约车平台公司对驾驶员和车辆有关许可严格核验把关，确保依法合规经营。六是加强运输安全管理。优化派单机制，杜绝超时劳动、疲劳驾驶、超速驾驶等行为，及时推送安全驾驶提醒和道路交通安全、恶劣天气等信息，提升应急处置能力。

各平台公司表示，将认真落实本次约谈要求，立即组织排查整改，依法合规开展经营，全力保障乘客和从业人员合法权益，维护行业安全稳定，推动交通运输新业态规范健康持续发展。

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