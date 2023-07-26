消息称三星将于 8 月 2 日为 Galaxy S23 系列手机推出 One UI 6 Beta

IT之家 7 月 26 日消息，据 Sammobile 报道，三星德国的客服表示，Galaxy S23 系列手机的 One UI 6.0 Beta 测试计划将于 8 月 2 日开始，随后将于 8 月 9 日为 Galaxy A34 和 Galaxy A54 手机推出 One UI 6.0 Beta 版。

图源 Sammobile

IT之家此前报道，Galaxy S23 的 One UI 6.0 Beta 版最初预计将在 7 月的第三周推出。此次德国客服的表态不仅修正了推出时间，也似乎意味着三星将改变此前的传统 —— 过去三星通常会先为旗舰手机开放测试计划，而中端手机的测试则相对靠后。

此外，三星在 7 月初为 Galaxy Z Fold 4 折叠屏手机和 Galaxy Tab S8 平板电脑发布了 One UI 5.1.1 测试版，今晚三星发布了 Galaxy Z Fold 5、Galaxy Z Flip 5 折叠屏手机和 Tab S9 平板电脑，这意味着三星将开始为符合条件的 Galaxy 手机与平板电脑带来 One UI 5.1.1 正式版更新，但目前还不清楚具体的推送时间表。

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