Meta 第二季度营收同比增 11%，三季度业绩展望超预期

北京时间 7 月 27 日早间消息，Facebook 母公司 Meta 今天发布了该公司截至 6 月 30 日的 2023 财年第二季度未经审计财报。

报告显示，Meta 第二季度营收为 319.99 亿美元，与去年同期的 288.22 亿美元相比增长 11%，不计入汇率变动的影响为同比增长 12%；净利润为 77.88 亿美元，与去年同期的净利润 66.87 亿美元相比增长 16%；每股摊薄收益为 2.98 美元，与去年同期的 2.46 美元相比增长 21%。

Meta 第二季度营收和每股收益均超出华尔街分析师预期，月度活跃用户人数和每用户平均收入也都超出预期。与此同时，Meta 对第三季度营收作出的展望也同样超出分析师预期，从而推动其盘后股价大幅上涨近 8%。

第二季度主要业绩：

——Meta 第二季度营收为 319.99 亿美元，与去年同期的 288.22 亿美元相比增长 11%，不计入汇率变动的影响为同比增长 12%；

——Meta 第二季度运营利润为 93.92 亿美元，与去年同期的 83.58 亿美元相比增长 12%；

——Meta 第二季度运营利润率为 29%，去年同期的运营利润率同样为 29%；

——Meta 第二季度净利润为 77.88 亿美元，与去年同期的净利润 66.87 亿美元相比增长 16%；

——Meta 第二季度每股摊薄收益为 2.98 美元，与去年同期的 2.46 美元相比增长 21%。

第二季度运营要点：

——2023 年 6 月，Meta 服务“家族”（其中包括 Facebooka、 Instagram、WhatsApp 和 Messenger 等服务）每日活跃用户人数（DAP）的平均值为 30.7 亿人，与去年同期相比增长 7%；

—— 截至 2023 年 6 月 30 日，Meta 服务“家族”的月度活跃用户人数（MAP）为 38.8 亿人，与去年同期相比增长 6%；

——2023 年 6 月，Facebook 每日活跃用户人数（DAU）平均值为 20.6 亿人，与去年同期相比增长 5%；

—— 截至 2023 年 6 月 30 日，Facebook 月度活跃用户人数（MAU）为 30.3 亿人，与去年同期相比增长 3%；

——Meta 应用“家族”第二季度每广告的广告印象与去年同期相比增长 34%，每广告平均价格与去年同期相比增长 16%；

——Meta 第二季度总成本和支出为 226.1 亿美元，与去年同期相比增长 10%，其中包括 18.7 亿美元的应计司法支出和 7.80 亿美元的重组费用；

——Meta 第二季度资本支出（其中包括金融租约的本金付款）为 63.5 亿美元；

——Meta 在第二季度中回购了价值 7.93 亿美元的 A 类普通股。截至 2023 年 6 月 30 日，Meta 已获授权的剩余可回购金额为 409.1 亿美元。

—— 截至 2023 年第二季度末，Meta 所持现金、现金等价物和有价证券总额为 109.6 亿美元；

—— 截至 2023 年 6 月 30 日，Meta 的长期债务为 183.8 亿美元；

—— 截至 2023 年 6 月 30 日，Meta 的员工总数为 71469 人，与去年同期相比减少了 14%。

财务分析：

营收：

Meta 第二季度营收为 319.99 亿美元，与去年同期的 288.22 亿美元相比增长 11%，不计入汇率变动的影响为同比增长 12%。

——Meta 第二季度来自于广告业务的营收为 314.98 亿美元，去年同期为 281.52 亿美元。

——Meta 第二季度其他营收为 2.25 亿美元，去年同期为 2.18 亿美元。

成本和支出：

Meta 第二季度总成本和支出为 226.07 亿美元，与去年同期的 204.64 亿美元相比增长 10%。其中，营收成本为 59.45 亿美元，去年同期为 51.92 亿美元；研发支出为 93.44 亿美元，去年同期为 86.90 亿美元；营销和销售支出为 31.54 亿美元，去年同期为 35.95 亿美元；总务和行政支出为 41.64 亿美元，去年同期为 29.87 亿美元。

运营利润：

Meta 第二季度运营利润为 93.92 亿美元，与去年同期的 83.58 亿美元相比增长 12%。

运营利润率：

Meta 第二季度运营利润率为 29%，去年同期的运营利润率同样为 29%。

所得税准备金和有效税率：

Meta 第二季度所得税准备金为 15.05 亿美元，去年同期为 14.99 亿美元，同比基本持平。Meta 第二季度有效税率为 16%，去年同期为 18%。

净利润：

Meta 第二季度净利润为 77.88 亿美元，与去年同期的净利润 66.87 亿美元相比增长 16%。

Meta 第二季度每股摊薄收益为 2.98 美元，与去年同期的 2.46 美元相比增长 21%。

资本支出：

Meta 第二季度资本支出（其中包括金融租约的本金付款）为 63.5 亿美元。

现金和有价证券：

截至 2023 年第二季度末，Meta 所持现金、现金等价物和有价证券总额为 109.6 亿美元。

运营现金流和自由现金流：

Meta 第二季度来自于业务运营活动的净现金为 173.09 亿美元，去年同期为 121.97 亿美元。Meta 第二季度自由现金流为 109.55 亿美元，去年同期为 44.50 亿美元。

员工总数：

截至 2023 年 6 月 30 日，Meta 的员工总数为 71469 人，与去年同期相比减少了 14%。

第二季度业绩与分析师预期的对比：

Meta 第二季度营收为 319.99 亿美元，超出华尔街分析师此前预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，39 名分析师此前平均预期 Meta 第二季度营收将达 281.3 亿美元。

Meta 第二季度每股摊薄收益为 2.98 美元，也超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，37 名分析师平均预期 Meta 第二季度每股收益将达 2.63 美元。

与此同时，Meta 旗下 Facebook 的每日活跃用户人数平均值为 20.6 亿人，略高于接受 StreetAccount 调查的分析师此前平均预期的 20.4 亿人；而月度活跃用户人数为 30.3 亿人，也略高于接受 StreetAccount 调查的分析师此前平均预期的 30 亿人。另外，Meta 的每用户平均收入（ARPU）为 10.63 美元，高于接受 StreetAccount 调查的分析师此前平均预期的 10.22 美元。

业绩展望：

Meta 预计，2023 年第三季度该公司的总营收将在 320 亿美元至 345 亿美元之间，这一业绩假设，与当前汇率相比，第三季度汇率变动将对总营收的同比增幅带来约 3% 的正面影响。这一营收展望区间的平均值为 332.5 亿美元，超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，38 名分析师平均预期 Meta 第三季度营收将达 282.9 亿美元。

支出方面，Meta 预计 2023 年全年的总支出将在 880 亿美元至 910 亿美元之间，高于之前预测的 860 亿美元至 900 亿美元，原因是 2023 年第二季度计入了法律相关费用。这一展望包含了与设施合并费用、遣散费和其他人员费用有关的大约 40 亿美元的重组成本。另外，Meta 预计 Reality Labs（现实实验室）的运营亏损在 2023 年里将同比扩大。

Meta 还预计，2023 年全年的资本支出将在 270 亿美元至 300 亿美元之间，低于该公司先前预测的 300 亿美元至 330 亿美元，下调的原因是成本节约，特别是非人工智能服务器方面的成本节省，以及资本支出从项目和设备交付的延迟转移到 2024 年，而不是整体投资计划的减少。

在美国税法没有任何变化的情况下，Meta 预计今年剩余时间的税率将与 2023 年第二季度类似。

此外，Meta 还在继续监测积极的监管格局。关于欧盟-美国的数据传输，Meta 称其看到了一个积极的发展：欧盟委员会通过了一项最终的充分性决定，允许该公司继续在欧洲提供服务。这是个好消息 —— 尽管总体来说，Meta 继续在欧盟和美国面临着越来越多的法律和监管逆风，这可能会对其业务和财务业绩产生重大影响。

股价变动：

当日，Meta 股价在纳斯达克常规交易中上涨 4.10 美元，报收于 298.57 美元，涨幅为 1.39%。在随后截至美国东部时间周三晚上 6 点 13 分（北京时间周四早上 6 点 13 分）为止的盘后交易中，Meta 股价再度上涨 22.95 美元，至 321.52 美元，涨幅为 7.69%。过去 52 周，Meta 的最高价为 318.68 美元，最低价为 88.09 美元。

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