苹果 visionOS Beta 2 更新内容汇总：FaceTime 可固定 9 人、增加更换 Light Seal 动画

IT之家 7 月 27 日消息，苹果公司上月推出 visionOS SDK，以便于在 2024 年发布苹果 Vision Pro 头显之前，邀请开发者创建相关的应用程序。

苹果公司昨日面向开发者推出了 visionOS Beta 2 更新，国外科技媒体 9to5Mac 分享了本次更新的主要内容，IT之家汇总如下：

苹果 Vision Pro 头显上的 FaceTime

苹果在 WWDC 开幕演讲中花了很长时间讲述新款 Vision Pro 头显的 FaceTime 体验，在 visionOS Beta 2 更新中，苹果披露了更多的细节。

FaceTime 群组最多支持 32 位参与者，但本次更新表明 Vision Pro 头显同时最多显示 9 人。

一条和 FaceTime 的信息写道：“你最多可以固定 9 人，如果需要再固定其他人，需要先取消另一个人”。

这并不意味着群组 FaceTime 在同一个通话中不支持超过 9 人，但这是您可以固定视频以在通话期间始终看到他们的人的限制。

Persona Virtual Camera

与 iPhone 和 iPad 不同，出于隐私方面的考虑，苹果 Vision Pro 不支持第三方应用调用内置摄像头。

不过苹果表示应用程序将能够使用用户的 Persona 捕获照片和视频，visionOS Beta 2 通过将相机设置重命名为“Persona Virtual Camera”。

Optic ID

Apple Vision Pro 配备了 Optic ID，它可以扫描眼睛的虹膜来验证用户，类似于 Touch ID 和 Face ID。

在购买应用程序或使用 Apple Pay 付款时，类似于 iPhone 和 iPad 上的 Face ID 的方式工作，用户必须双击顶部按钮才能确认身份验证。

另一个细节是 Mac Display 模式，可以将 Apple Vision Pro 头显变成 Mac 的外部显示器，但需要经过 Optic ID 认证。此外，在访客模式下，不支持使用 Apple Pay。

从 iPhone 或 iPad 安装应用程序

就像使用 iPhone，在配对的 Apple Watch 上安装应用一样，用户可以选择从 iPhone 或 iPad 将应用程序安装到 Vision Pro。iOS 17 Beta 4 中添加的字符串说：

此应用仅适用于 Apple Vision Pro 这将下载到您的 Apple Vision Pro。如果下载未自动开始，请打开 Apple Vision Pro 上的 App Store，然后前往“已购买”手动下载。

Hand Pointer

Hand Pointer 让用户确切地知道他们在界面中点击的位置。此功能已添加到最新的 visionOS 测试版中，可以通过双击中指和拇指来启用。

强制退出应用程序

每个操作系统都容易出现 bug，特别是当涉及到仍在开发中的平台时。用户遇到故障的应用程序，可以通过长按数字表冠和顶部按钮几秒钟强制退出。

重新校正眼部或手部跟踪

苹果引入了新的方式，可以快速重新校准传感器，正确跟踪您的眼睛或手。

所有你需要做的就是点击顶部按钮四次。之后，visionOS 将带用户进入校准屏幕，该屏幕也会在第一次设置时出现。

更换 Light Seal

Vision Pro 有一些模块化部件，可以更好地适应不同的脸型。最新的测试版增加了一个动画指南，向用户展示如何更换 Light Seal，契合不同的脸型。

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