最高涨 200 美元，消息称苹果上调 iPhone 15 Pro 系列售价

IT之家 7 月 27 日消息，英国巴克莱银行分析师蒂姆・朗（Tim Long）基于和多家苹果供应商的交流信息，表示 iPhone 15 Pro 系列起售价将上调 100-200 美元不等。

Long 在研报中预估 iPhone 15 Pro 的价格将比 iPhone 14 Pro 高出 100 美元，iPhone 15 Pro Max 将比 iPhone 14 Pro Max 贵 100 至 200 美元。

IT之家根据 Long 的研报内容，汇总苹果 iPhone 15 系列售价信息如下：

iPhone 15：799 美元（不变）

iPhone 15 Plus：$899（不变）

iPhone 15 Pro：起售价 1099 美元（当前起售价为 999 美元）

iPhone 15 Pro Max：起售价 1199/1299 美元（当前起售价为 1099 美元）

IT之家此前报道，彭博社称苹果公司正在考虑提高 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 的价格，但并未明确给出上涨价格。

郭明錤去年曾预测 iPhone 14 Pro 系列会上调售价，但最终苹果选择维持原价。因此这些调价信息仅供参考，具体要等到今年 9 月苹果官方公布才能确定。

消息称所有的 iPhone 15 机型都将采用 USB-C 接口，取代之前的 Lightning 接口。

iPhone 15 Pro 系列机型将采用新的钛合金机身和基于 3 纳米工艺的最新一代 A17 芯片。

另外，这两款手机还将在侧边增加一个多功能按键，取代静音开关，类似于 Apple Watch Ultra 上的 Action 按键。

此外，iPhone 15 Pro Max 还将在后置摄像头模块上增加一个新的潜望式镜头，提供更大的光学变焦范围。

得益于一种新的生产工艺，Pro 机型还将拥有有史以来最窄的显示屏边框。

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