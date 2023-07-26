苹果为解决加州住房危机投入近 15 亿美元，已帮助 4 万多人

IT之家 7 月 26 日消息，2019 年，苹果公司宣布与加州政府合作，推出了一个 25 亿美元（IT之家备注：当前约 178.5 亿元人民币）的计划，旨在帮助解决加州的住房危机。

每年，苹果公司都会分享该计划的进展情况。以下是苹果公司与加州政府合作取得的最新进展：

迄今已投入近 15 亿美元

通过该计划，已有 4 万多名加州居民获得了可负担的住房和资源

通过该合作，已有近 2 万人受益于新建的住房

在苹果公司的支持下，有近 2.4 万人从 Destination: Home 获得了直接的财务援助

通过苹果公司与硅谷住房信托基金会（Housing Trust Silicon Valley）的合作，已建成了 1000 多套新住房，其中包括旧金山的 The Kelsey。

The Kelsey 是一栋“完全无障碍、以残疾人为导向的公寓楼”，是苹果公司与硅谷住房信托基金会之间的公私合作项目的成果之一。目前已有两栋楼投入运营，五个开发项目已经或即将完成，另外六个开发项目正在建设中。The Kelsey 在旧金山的项目完成后，还将拥有一个“为雇佣各种能力、收入和背景的人员的绿色企业提供商业空间”的底层商业空间。

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