微软将向日本政府提供 ChatGPT 技术，用于文书处理、统计数据

IT之家 7 月 27 日消息，据日本经济新闻今日消息，微软已与日本政府签署了一项协议，并向后者提供 ChatGPT 技术。

具体方面，微软将提供 ChatGPT 最新的语言模型 GPT-4，以及由 Meta 开发的生成式 AI 技术。为了处理机密信息，微软最近在东京、大阪的数据中心引入了用于生成式 AI 的高处理能力设备。

该系统将于今年秋季开始由日本新的数字机构试用，可提供如下功能：

文书分析及处理

准备会议记录

提供对议会质询的答复草案

分析政府统计相关数据

此外，微软当前还将继续提高该系统的日语准确性，并鼓励日本企业使用生成式 AI 服务。值得一提的是，这也是微软有关技术在欧洲以外地区的首次海外部署。

IT之家此前报道，日本多家企事业单位目前均在提高对生成式 AI 的投入。7 月 24 日，日本经济产业省宣布将通过其附设的研究机构引进一台新的尖端超级计算机，以支持国内生成式 AI 产业的发展。

软银集团 CEO 孙正义曾于 6 月 21 日的股东大会上宣布将开发日本版 ChatGPT，更指出“如果不能拥抱 AI，便是失去未来”。

东京都知事小池百合子亦在 6 月 13 日宣布，东京都所有的政府部门都将引入以 ChatGPT 为代表的生成式 AI，该计划将于 8 月起全面施行。

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