3699 元起，努比亚 Z50S Pro 手机今日开售：搭载骁龙 8 Gen 2 领先版、35mm 定制光学

IT之家 7 月 27 日消息，努比亚 Z50S Pro 今日 10:00 正式开售，提供黑咖、卡其、拾光之镜 3 款配色，3699 元起。

12GB + 256GB 售价 3699 元

12GB + 1TB 售价 3999 元

16GB + 1TB 售价 4399 元

拾光之镜（白色）12GB + 1TB 售价 4099 元

拾光之镜（白色）16GB + 1TB 售价 4499 元

该机搭载了高通骁龙 8 Gen 2 领先版，也就是 3.36GHz 的高频版本，辅以 LPDDR5X 内存及 UFS 3.1 闪存（IT之家注：256GB 版为 UFS 4.0），还有 4233mm² VC 均热板，散热总面积 42833mm²。

努比亚 Z50S Pro 采用京东方 6.78 英寸 2800×1260 柔性 OLED 直屏，采用蓝钻排列、Q9 发光材料，局部峰值亮度 1200nit，支持 120Hz 刷新率、1000Hz 瞬时触控采样率、2160Hz 高频 PWM 调光、全局类 DC 调光、100% DCI-P3 色域、10bit 色深，通过 UL 铂金级低蓝光护眼认证，还有吉光保护玻璃。

影像方面，该机前置采用 16MP 豪威 OV16AQ 镜头，后置 50MP 主摄（索尼 IMX800，1/1.49"，OIS，f / 1.59 光圈，35mm 焦段）+50MP 超广角（豪威 OV50D40）+8MP 长焦（海力士 Hi847，OIS），支持 6 倍光学变焦，定制 1G + 6P 镜片、阿贝数达 81.6，搭配蓝玻璃旋涂 IR 滤光片，支持 3D Lut 专业引擎，还有人文街拍 2.0 等功能。

其他方面，该机采用 5100mAh 电池，支持 80W 快充，搭载 MyOS 13 系统，厚 8.6mm，重 228g，支持 USB 3.1 Gen 1、红外遥控、立体双扬、X 轴线性马达，还有侧边自定义物理滑动键。

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