索尼虚拟制作数字资产展示平台上线，为影视行业提供素材

IT之家 7 月 27 日消息，索尼今日宣布，索尼（中国）在其官网正式上线了“索尼虚拟制作数字资产展示平台”，展示了适用于广告、电视剧、电影、电视直播等领域虚拟拍摄的数字资产库。

索尼表示，虚拟制作可将后期前置，数字资产替代绿幕拍摄。通常一部成功的影视作品需要在数字资产方面进行大量的投入，数字资产数量需要的越多，制作成本越高。一部影视作品所需数字资产的数量取决于该作品中需要虚实结合拍摄的场景数量（如果全部是虚拟场景的话直接使用 CG 制作场景即可），所以如何高效地制作数字资产将是推动虚拟制作的关键。

索尼推出的影视制作虚拟资产展示平台就是把现有的核心数字资产展示给行业用户，应用场景包括都市高架、加州故事、内斯特角、圣托里尼、戈壁滩、证券交易所等。如果有近似的场景需求，可以直接在现有数字资产上少量修改即可满足拍摄需求，这将会大幅度降低虚拟拍摄数字资产的制作成本，并提高已有资产的复用率。

IT之家在索尼官网了解到，这些数字资产都经过检测，其质量符合索尼黑彩晶 LED 屏幕的高质量显示标准。另外，这些资产的使用权可以授权销售，有需要的客户可与索尼联系洽谈。

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