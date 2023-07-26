《瑞奇与叮当 时空跳转》今日登陆 PC 平台，Steam 游戏商店 414 元

IT之家 7 月 26 日消息，由 Insomniac Games 工作室打造，并由 Nixxes Software 移植至 PC 的 PS5 首发护航大作《瑞奇与叮当 时空跳转》将于今日晚 23 点登陆 PC 平台。

目前，这款游戏已经在 Steam 开启预售，国区显示 414 元。预购并抢先获得游戏内物品（IT之家注：这些物品也可通过推进剧情获得）：

像素化武器（Pixelizer Weapon）：用这款复古枪械将敌人轰回 16 位机的时代。

碳纤维护甲（Carbonox Armor）套装：深受粉丝喜爱的护甲回来了 —— 它能让你毫无惧色地面对任何决战。

据悉，把 Steam 账户和您的 PlayStation Network 账户同步时将解锁 25Raritanium（一种专门用于升级的宝石模样货币）。

配置需求方面，1080P 分辨率下的推荐配置搭配为 RTX 2060+i5 8400。最低需求（720P|30 帧 | 低画质）为：GTX 960 / i3-8100K / 8G 内存 / 75GB HDD 硬盘空间（推荐使用 SSD）。

游戏介绍： 冲锋陷阵勇闯跨次元冒险 星际冒险双人组拉捷特和克拉克强势回归。机器人暴君企图征服跨次元世界，协助这对最佳搭档阻止邪恶大计，拯救危在旦夕的宇宙家园。见证梦幻搭档的进化，迎接新队友蕾薇特 —— 来自另一个次元的隆巴克斯人反抗军战士。 -挥舞威力无穷的一系列酷炫武器，拼出回家路。 -体验穿梭次元裂缝的刺激，以及变化多端的游戏方式。 -前所未见的星球，探索熟悉角色在平行世界的对应人物。 PC 特色 瑞奇（Ratchet）与叮当（Clank）将首次在你的 PC 上展开跨次元冒险，带领他们一路奋战前行！

通过对 21:9、32:9 与 48:9（支持三显示器）等超宽分辨率的支持，让你的视线被美妙的多重次元包围！ 借助解锁帧率选项观赏栩栩如生的整个宇宙！* 你还可以体验光线追踪反射效果，以及新增的外部光线追踪阴影效果。 亲眼见证各种最新的性能增强升级技术，包括 NVIDIA DLSS 3、AMD FSR 2、Intel XeSS 和 Insomniac Games 的 Temporal Injection。本作还支持 NVIDIA Reflex 和用于增强图像质量的 NVIDIA DLAA。 使用 DualSense 控制器进行游戏，即可体验触觉反馈与动态扳机效果。** 或者也可以使用支持众多自定义控制选项的键盘与鼠标游玩。 包含对 PC 游戏启动器上的成就与云存档的支持。 * 需要兼容的 PC 与显卡方可开启图像增强。 ** 需要有线连接以在游戏内体验全部控制器功能。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。