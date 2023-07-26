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《瑞奇与叮当 时空跳转》今日登陆 PC 平台，Steam 游戏商店 414 元

2023/7/26 11:55:00 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 7 月 26 日消息，由 Insomniac Games 工作室打造，并由 Nixxes Software 移植至 PC 的 PS5 首发护航大作《瑞奇与叮当 时空跳转》将于今日晚 23 点登陆 PC 平台。

目前，这款游戏已经在 Steam 开启预售，国区显示 414 元。预购并抢先获得游戏内物品（IT之家注：这些物品也可通过推进剧情获得）：

  • 像素化武器（Pixelizer Weapon）：用这款复古枪械将敌人轰回 16 位机的时代。

  • 碳纤维护甲（Carbonox Armor）套装：深受粉丝喜爱的护甲回来了 —— 它能让你毫无惧色地面对任何决战。

据悉，把 Steam 账户和您的 PlayStation Network 账户同步时将解锁 25Raritanium（一种专门用于升级的宝石模样货币）。

配置需求方面，1080P 分辨率下的推荐配置搭配为 RTX 2060+i5 8400。最低需求（720P|30 帧 | 低画质）为：GTX 960 / i3-8100K / 8G 内存 / 75GB HDD 硬盘空间（推荐使用 SSD）。

游戏介绍：

冲锋陷阵勇闯跨次元冒险

星际冒险双人组拉捷特和克拉克强势回归。机器人暴君企图征服跨次元世界，协助这对最佳搭档阻止邪恶大计，拯救危在旦夕的宇宙家园。见证梦幻搭档的进化，迎接新队友蕾薇特 —— 来自另一个次元的隆巴克斯人反抗军战士。

-挥舞威力无穷的一系列酷炫武器，拼出回家路。

-体验穿梭次元裂缝的刺激，以及变化多端的游戏方式。

-前所未见的星球，探索熟悉角色在平行世界的对应人物。

PC 特色

瑞奇（Ratchet）与叮当（Clank）将首次在你的 PC 上展开跨次元冒险，带领他们一路奋战前行！
通过对 21:9、32:9 与 48:9（支持三显示器）等超宽分辨率的支持，让你的视线被美妙的多重次元包围！

借助解锁帧率选项观赏栩栩如生的整个宇宙！* 你还可以体验光线追踪反射效果，以及新增的外部光线追踪阴影效果。

亲眼见证各种最新的性能增强升级技术，包括 NVIDIA DLSS 3、AMD FSR 2、Intel XeSS 和 Insomniac Games 的 Temporal Injection。本作还支持 NVIDIA Reflex 和用于增强图像质量的 NVIDIA DLAA。

使用 DualSense 控制器进行游戏，即可体验触觉反馈与动态扳机效果。** 或者也可以使用支持众多自定义控制选项的键盘与鼠标游玩。

包含对 PC 游戏启动器上的成就与云存档的支持。

* 需要兼容的 PC 与显卡方可开启图像增强。

** 需要有线连接以在游戏内体验全部控制器功能。

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关键词：瑞奇与叮当 时空跳转索尼PS5PSN

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