网信办发布电子图书类、拍摄美化类、云盘类 App 个人信息收集情况测试报告

IT之家 7 月 27 日消息，今日，国家互联网信息办公室官方公众号“网信中国”发布了电子图书类、拍摄美化类、云盘类 App 个人信息收集情况测试报告，对公众大量使用的部分 App 收集个人信息情况进行测试。IT之家附网信办公开测试结果如下：

电子图书类

选取 19 家应用商店累计下载量 1 亿次的 8 款 App，在相同网络环境、品牌、型号、安卓系统版本的手机上进行同步操作，以完成一次电子图书阅读活动作为测试单元，包括启动 App、搜索图书、阅读图书 3 种用户使用场景，以及后台静默应用场景，包括系统权限调用、个人信息上传、网络上传流量 3 项内容。

▲ 图源网信中国，下同

上述场景下，各 App 调用了位置、设备信息、应用列表、剪切板 5 类系统权限，未发现调用相机、麦克风、通讯录等其他权限。

系统权限调用情况

启动 App 场景中，调用系统权限种类最多的为番茄免费小说（4 类），调用系统权限次数最多的为百度阅读（23 次）。

搜索图书场景中，调用系统权限种类最多的为番茄免费小说（2 类），调用系统权限次数最多的为爱读掌阅和番茄免费小说（均为 2 次）。

阅读图书场景中，调用系统权限种类最多的为番茄免费小说（3 类），调用系统权限次数最多的为七猫免费小说（5 次）。

后台静默场景中，调用系统权限种类和次数最多的为百度阅读（3 类，8 次）。

个人信息上传情况

启动 App 场景中，个人信息上传种类最多的为 QQ 阅读、七猫免费小说、爱读掌阅、番茄免费小说、百度阅读。

搜索图书场景中，个人信息上传种类最多的为微信读书、QQ 阅读、七猫免费小说、番茄免费小说。

阅读图书场景中，个人信息上传种类最多的为书旗小说、七猫免费小说、百度阅读。

后台静默场景中，个人信息上传种类最多的为书旗小说。

网络上传流量情况（重复测试 10 次）

8 款 App 在用户完成一次电子图书阅读活动（启动 App、搜索图书、阅读图书）时，上传数据流量平均最多的为番茄免费小说，约为 1321KB；平均最少的为微信读书，约为 30KB。

8 款 App 在用户完成一次电子图书阅读活动（启动 App、搜索图书、阅读图书）时，上传数据流量平均最多的为番茄免费小说，约为 1321KB；平均最少的为微信读书，约为 30KB。

拍摄美化类

选取 19 家应用商店累计下载量 1 亿次的 5 款 App，在相同网络环境、品牌、型号、安卓系统版本的手机上进行同步操作，以完成一次拍摄及美化照片活动作为测试单元，包括启动 App、拍摄照片、美化照片 3 种用户使用场景，以及后台静默应用场景，包括系统权限调用、个人信息上传、网络上传流量 3 项内容。

上述场景下，各 App 调用了位置、设备信息、应用列表、剪切板、相机 5 类系统权限，未发现调用麦克风、通讯录等其他权限。

系统权限调用情况

启动 App 场景中，调用系统权限种类最多的为美图秀秀（4 类），调用系统权限次数最多的为快影（15 次）。

拍摄照片场景中，调用系统权限种类和次数最多的为美图秀秀（2 类，2 次）。

美化照片场景中，调用系统权限种类和次数最多的为无他相机（1 类，4 次）。

后台静默场景中，调用系统权限种类最多的为 Faceu 激萌和快影，调用系统权限次数最多的为快影（4 次）。

个人信息上传情况

启动 App 场景中，个人信息上传种类最多的为美图秀秀。

拍摄照片场景中，个人信息上传种类最多的为美图秀秀。

美化照片场景中，个人信息上传种类最多的为美图秀秀和 Faceu 激萌。

后台静默场景中，个人信息上传种类最多的为美图秀秀和 Faceu 激萌。

网络上传流量情况（重复测试 10 次）

5 款 App 在用户完成一次拍摄及美化照片活动（启动 App、拍摄照片、美化照片）时，上传数据流量平均最多的为快影，约为 1462KB；平均最少的为无他相机，约为 188KB。

5 款 App 后台静默 12 小时，上传数据流量平均最多的为美图秀秀，约为 1157KB；平均最少的为无他相机，约为 83KB。具体情况如图 2。

云盘类

选取 19 家应用商店累计下载量 1 亿次的 5 款 App，在相同网络环境、品牌、型号、安卓系统版本的手机上进行同步操作，以完成一次云盘文件传输活动作为测试单元，包括启动 App、上传文件、下载文件 3 种用户使用场景，以及后台静默应用场景，包括系统权限调用、个人信息上传、网络上传流量 3 项内容。

上述场景下，各 App 调用了位置、设备信息、应用列表、剪切板、存储 5 类系统权限，未发现调用相机、麦克风、通讯录等其他权限。

系统权限调用情况

启动 App 场景中，调用系统权限种类最多的为阿里云盘（4 类），调用系统权限次数最多的为百度网盘（38 次）。

上传文件场景中，调用系统权限种类最多的为百度网盘和阿里云盘（均为 3 类），调用系统权限次数最多的为百度网盘（6 次）。

下载文件场景中，调用系统权限种类和次数最多的为百度网盘（2 类，2 次）。

后台静默场景中，调用系统权限种类和次数最多的为百度网盘（3 类，24 次）。

个人信息上传情况

启动 App 场景中，个人信息上传种类最多的为百度网盘和阿里云盘。

上传文件场景中，个人信息上传种类最多的为百度网盘和阿里云盘。

下载文件场景中，个人信息上传种类最多的为百度网盘和阿里云盘。

后台静默场景中，个人信息上传种类最多的为百度网盘。

网络上传流量情况（重复测试 10 次）

5 款 App 在用户完成一次云盘文件传输活动（启动 App、上传文件、下载文件）时，上传数据流量平均最多的为百度网盘，约为 2270KB；平均最少的为阿里云盘，约为 201KB。

5 款 App 后台静默 12 小时，上传数据流量平均最多的为天翼云盘，约为 80KB；平均最少的为腾讯微云，约为 8KB。

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