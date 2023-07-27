诺基亚 XR21 5G 手机推送安卓 13 更新：增强拍照能力

IT之家 7 月 27 日消息，诺基亚移动（Nokia Mobile）近日向诺基亚 XR21 5G 手机推送安卓 13 系统更新，版本号升至 V2.210，大小为 2.49GB。

国外科技媒体 Nokiamob 实测升级，发现可以顺畅升级到安卓 13 系统。

升级之后，相机应用版本号从 98.13.41102.02 升级到 98.13.42602.20，初步体验是修复了自动 HDR 模式过度曝光的问题，而且缩短了快门拍照时间。

升级安卓 13 前的拍摄样张：

升级安卓 13 后的拍摄样张：

升级安卓 13 之后，在启用 5G 网络短短 5 分钟内，电池电量从 85% 下降到 83%，而在 4G 网络下没有出现过。

HMD Global 于今年 5 月推出了诺基亚 XR21 新机，这是一款坚固耐用型手机，继承了诺基亚 XR20 的设计理念，在性能和耐久性方面有所提升。这款手机将于 5 月 3 日在英国上市，售价为 499.99 英镑（IT之家备注：当前约 4315 元人民币）。

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