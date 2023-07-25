OPPO 的胜利：法国法院宣布两项诺基亚专利无效

IT之家 7 月 25 日消息，根据国外科技媒体 Fosspatents 报道，法国法院近日驳回了诺基亚的专利诉讼，认为这些专利不够创新，不足以充当指控 OPPO 侵权的证据。

IT之家援引该媒体报道，诺基亚如果在规定时间内没有与 OPPO 达成和解，而且后续德国联邦专利法院如果作出和法国法院相同的裁决，那么诺基亚公司将面临巨额赔偿要求，远远超过法国法院要求偿还的 40 万欧元（IT之家备注：当前约 318.4 万元人民币）律师费。

曼海姆地区法院今年 6 月作出裁决，支持了诺基亚的主张，驳回了 OPPO 对诺基亚提起的侵权诉讼。

不过随后召开的异议听证会上，欧洲专利局（EPO）上诉委员会宣布诺基亚的 EP2087626 号专利失效。该专利涉及 3G 网络中的自适应调制。具体来讲，其披露了为高速下行分组接入发出信令的附加调制信息。

而在最新法国诉讼案件中，法国法院认为诺基亚的 EP1704731 专利缺乏创造性步骤，宣布无效。

法国法院还宣布另一项 EP1702486 专利无效，将于本周四公布裁决结果。

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