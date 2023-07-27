Meta 元宇宙部门一年半来亏掉 210 多亿美元，官方预计亏损还将大幅增加

7 月 27 日消息，Facebook 母公司 Meta 在周三公布了第二季度财报，称其 Reality Labs 部门亏损了 37 亿美元。Reality Labs 致力于开发元宇宙所需的虚拟现实和增强现实技术。

自去年初以来，该部门总亏损已经达到了约 213 亿美元。

Reality Labs 第二季度的销售额为 2.76 亿美元，较一季度的 3.39 亿美元有所下降。市场分析师此前预测其销售额将达到 4.21 亿美元，运营亏损将达到 35 亿美元。

Meta 的股价在财报发布后上涨约 5%，因为广告业务反弹，并且公司对第三季度的销售预测乐观。然而，这再次表明 Meta 仍然是一家以广告业务为主要收入来源的公司，Reality Labs 部门的亏损规模相当大。

去年，Meta 的 Reality Labs 部门全年亏损共计 137 亿美元，但营收达到 21.6 亿美元，主要来自 Quest 品牌虚拟现实头显的销售。今年第一季度，Reality Labs 部门亏损 39.9 亿美元。

Meta 在财报中表示，由于持续投入于增强现实和虚拟现实产品的开发以及生态系统的扩展，预计 Reality Labs 部门的运营亏损将大幅增加。

今年 6 月，Meta 推出了名为 Meta Quest + 的虚拟现实订阅服务，每月收费 7.99 美元，兼容 Quest 2、Quest Pro 和即将发布的 Quest 3 头显。这个订阅服务允许用户每月畅玩两款全新的虚拟现实游戏，只要保持订阅状态即可。

此外，在苹果发布 Vision Pro 头显的几天前，Meta 首席执行官马克・扎克伯格（Mark Zuckerberg）透露了 Quest 3 头显的详细信息。Quest 3 的起售价为 499 美元，比 Quest 2 轻薄 40%，并搭载了下一代高通芯片组。而苹果头显预计于 2024 年发布，售价高达 3499 美元。

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