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为庆祝成立 75 周年，本田有望以电动化形式“复活”经典跑车 S2000

2023/7/27 15:57:59 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：汪淼
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IT之家 7 月 27 日消息，今年秋天，本田将迎来成立 75 周年纪念。据外媒 Car Magazine 最新消息，为此本田有望在今年“晚些时候”推出一款后驱形式的电动跑车，该车将会是本田旗下经典跑车 S2000 的“电动化”车型。

这款跑车将以本田代表电动化的 e:N 系列命名，基于同名的“电动车专用模块化平台”研发，消息称同时也会推出 Type R 版本车型。此外，在本田去年宣布计划到 2030 年在全球范围内推出 30 辆纯电动汽车时，就已经发布了两张跑车轮廓的照片。

按照本田汽车当时的规划，两款跑车都会是电动车型。一款作为“特别车型”亮相，另一款则是“旗舰跑车”。据此，当初提到的这款神秘的“特别车型”将在今年年内正式浮出水面。

图片 1

▲ 图源本田，下同

至于前文提到的经典跑车 S2000，曾于 1999 年首次亮相，但由于市场需求、环保等诸多因素在 2009 年正式停产

图片 2

IT之家此前报道，本田公司的技术顾问山本浩在挪威发布新款本田 e:Ny1 电动 SUV 时接受了 Autocar 杂志的采访，他表示本田的著名 Type R 标志将在电动时代继续存在，只要电动车能够提供足够的驾驶乐趣

Type R 是一种能够最大化驾驶和操作乐趣的属性。如果电动车能够传递这种乐趣，那么这辆车就可以被称为 Type R。

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关键词：本田本田S2000

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