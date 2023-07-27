日本游戏开发商 Key 社母公司 Visual Art's 宣布被腾讯收购

IT之家 7 月 27 日消息，日本游戏公司 Visual Art's 今日宣布，其社长马场隆博宣布引退，并将股份转让给了腾讯，即 Visual Art's 会成为腾讯的子公司，而“Key 社”品牌也将归腾讯所有。

Visual Art's 表示，马场隆博今后将作为顾问继续帮助公司成长，而新社长将改为由天云玄树（邱野塔也）担任。Visual Art's 称该公司未来会一如既往打磨故事品质，创作能持续感动人心的故事。

▲ 图源 Heaven Burns Red 官网

IT之家查阅公开资料获悉，Key 社创立于 1998 年 7 月 21 日，以制作感人的 Galgame 而著称于业界。Key 社代表作品包括《Kanon》、《Air》、《CLANNAD》、《Angel Beats!》、《Rewrite》、《Charlotte》等，2022 年 Key 社推出的纯剧情向手游《Heaven Burns Red》更是一度登顶日本 iOS 畅销榜，成为 Galgame 领域又一款现象级作品。

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