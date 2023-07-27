新款奔驰 V 级发布：内外更精致豪华，明年海外率先上市

IT之家 7 月 27 日消息，今日奔驰在海外正式发布了新款奔驰 V 级、奔驰 EQV、奔驰威霆、奔驰威霆新能源等多款车型。这些车型都是基于同一平台打造的高端 MPV，主要面向商务和家庭用途。新车在外观和内饰上都有明显的改进，整体更加精致豪华。据悉，新车将于 2024 年率先在海外上市，国内上市时间尚未公布。

IT之家注意到，外观方面新款 V 级的最大亮点是前脸的设计，采用了更加宽大的前格栅，并且提供了一种全新的“星辉”前格栅可选，这种前格栅由许多奔驰 LOGO 组成，非常有个性和辨识度。此外，新款 V 级还配备了自适应 LED 大灯，用户还可以选择带有 84 个可单独调节 LED 的自适应 LED 大灯。新款 EQV 作为奔驰的纯电动 MPV，也有自己的特色，其前格栅是封闭式的，凸显纯电动车型的身份，同时也采用了熏黑处理，增加了运动感。新款车型侧面都保持了 MPV 常见的造型风格，线条流畅而简洁。其中 V 级和 EQV 都标配了左侧滑动门，方便乘客上下车。

内饰方面，新款车型都采用了双联屏设计，集成了最新的 MBUX 信息娱乐系统。威霆和威霆新能源的仪表盘是 5.5 英寸彩色屏幕，中控屏是 10.25 英寸触摸屏；而 V 级和 EQV 则都配备了双 12.3 英寸显示屏。同时，新款车型还增加了许多实用和舒适的功能，比如手机无线充电板、方向盘加热、64 色氛围灯、暗后照明等。

智能驾驶方面，新车升级了改进的驾驶辅助功能，包括主动车道保持辅助、智能速度辅助和盲点辅助。

动力方面，新款内燃机车型将对现有的汽油发动机和柴油发动机增加 48V 轻混系统，提高燃油经济性和动力输出。传动方面，新车都匹配 9 速手自一体变速箱。此外，新车还对底盘和四驱系统进行了优化调整。官方没有提到纯电车型 EQV 的动力变化，意味着跟现款一样，配备了一个电动机，可产生 201 hp（150 kW / 204 PS）和 362 Nm（267 lb-ft）的扭矩，提供两种不同的电池容量，EQV 250 为 60 kWh，EQV 300 为 90 kWh，续航为 418 公里。

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