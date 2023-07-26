日韩欧美七家汽车巨头宣布联手组建充电网络公司，挑战特斯拉

IT之家 7 月 26 日消息，据路透社报道，来自日本、韩国、欧洲和北美的七家汽车巨头今日宣布正组建一家新公司，在美国提供电动汽车充电服务，以挑战特斯拉主导的北美充电标准 NACS，并试图利用美国政府的补贴。

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这七家公司包括通用汽车、Stellantis（斯特兰蒂斯）、现代、起亚、本田、宝马和梅赛德斯-奔驰，这些品牌占美国市场汽车销量的一半左右，但在特斯拉主导的电动汽车市场份额较小。

这个不同寻常的竞争对手联盟表示，新合资公司的目标是成为北美领先的快速充电服务提供商，目标是沿着主要高速公路和美国城市推出 3 万个充电装置。

这些汽车巨头没有具体说明他们将单独或集体投资多少钱，但表示他们将对其他公司的额外投资或参与持开放态度，包括汽车行业以外的公司。该合资企业的名称尚未公布。

特斯拉目前在美国电动汽车市场占比超过 60%，并拥有目前美国最大的快速充电网络，包含近 18000 个超级充电器。特斯拉今年早些时候表示，它将向竞争品牌的电动汽车开放部分充电网络，以便有资格从 75 亿美元（IT之家备注：当前约 535.5 亿元人民币）的联邦补贴中获得一部分资金，以扩大电动汽车的使用。

IT之家此前报道，通用汽车、梅赛德斯-奔驰和其他公司已签署协议，从 2025 年开始采用特斯拉开发的充电技术。此次联盟中的其他汽车制造商 ——Stellantis、现代、起亚、本田和宝马 —— 尚未承诺采用特斯拉的北美充电标准（NACS）技术，而是制定了依赖于其竞争对手联合充电系统（CCS）的产品计划。

Stellantis 首席执行官卡洛斯・塔瓦雷斯在一份声明中说：“在相同的市场环境中，一个强大的充电网络应该面向所有人，并本着双赢的精神共同建设。”新的充电公司将同时支持 CCS 和 NACS 标准。

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