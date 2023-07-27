因 Autopilot 安全性和虚假广告问题，特斯拉正在加州接受相关新调查

IT之家 7 月 27 日消息，据外媒 CNBC 报道，特斯拉日前正面临一项新的调查，加州总检察长办公室正在调查该公司 Autopilot 功能安全性问题及“误导性”的营销行为。

据悉，马斯克自 2016 年以来就宣称特斯拉汽车将具有完全无人驾驶功能，当时他表示所有新款特斯拉电动汽车都将配备必要的软硬件。但实际上直到今天，特斯拉的承诺依然未实现，因此遭到了欧美地区车主的强烈不满。

▲ 图源 CNBC

而在加州，特斯拉汽车目前正面临着来自 Autopilot 中存在的“幻影刹车（Phantom braking）”（特斯拉汽车在自动驾驶模式下无缘无故地突然刹车）缺陷的调查。

加州总检察长办公室日前致电前特斯拉车主 Greg Wester，询问他此前在 2022 年 8 月向联邦贸易委员会投诉特斯拉的 "幻影刹车" 问题，以及他认为该公司的全自动驾驶（FSD）系统存在误导性的说法。

“如果客户对产品不满意，特斯拉应该为客户提供获得 Autopilot 功能全额退款的选项，” Greg Wester 在此前接受采访时说。他表示，在购买 FSD 时，“车主花了钱，却完全没有得到马斯克承诺的体验”。

IT之家经过查询得知，特斯拉此前在第二季度财务文件中表示，该公司收到了“监管部门的信息披露请求”。虽然特斯拉公司此前已确定将披露“司法部所要求的特斯拉 Autopilot 和 FSD 功能相关的文件”，但特斯拉此前并未透露加州总检察长办公室将开始调查该公司。

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