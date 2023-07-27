小鹏谈与大众合作：公司提供平台和技术，大众做工程研发、设计和制造

7 月 27 日下午消息，小鹏与大众汽车近日达成战略合作，在机构电话会上，小鹏方面谈及了双方合作的一些细节。

7 月 26 日晚，大众宣布将向小鹏增资约 7 亿美元，以每 ADS15 美元的价格认购小鹏约 4.99% 的股权。交易完成后，大众将获得一个小鹏董事会观察员席位。在合作的初期阶段，面向中国的中型车市场，双方计划共同开发两款大众汽车品牌的电动车型，并计划于 2026 年走向市场。

谈及双方的合作模式，小鹏方面表示，大众基于小鹏 G9 的平台，硬件到软件，打造 2 款 B 级别 SUV。小鹏提供平台和技术，大众做工程研发和设计还有制造。

“中国整车厂拥有全栈自研公司非常少的。我们是其中之一，所以能和大众合作。这是对我们技术非常高的认可。过去市场并没有给我们技术太多估值。我们一直认为自己的技术有很高的价值。”小鹏方面表示，技术变现一直是小鹏想实现的方向，这次把这个目标落地了。2024 年开始进入技术服务收入时代，是公司技术变现重要拐点，技术服务的收入对小鹏估值的参考也有很大变化。

“我们做技术和平台。我们的投入是比较轻资产的，都是已经量产的东西。软件这块也比较容易复制过去，所以是高毛利的。”小鹏方面称，但对于硬件软件具体怎么定价，小鹏方面以保密协议为由拒绝透露。

双方合作车型是否会对小鹏的产品线造成影响？小鹏方面认为，潜在竞争是有的，但是竞争的影响远远不如合作的长期价值。战略合作就是互相学习共同进步，通过合作能学到很多小鹏自己不会的地方。

另外，这次合作是带来很大流量的。小鹏内部也在聊怎么通过和大众的合作机会，带来销售上的关注度，把 G9 卖得更好。“目前 G9 的销售是远不如我们预期，大众没有做出我们宣传上的限制。”

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