苹果 Vision Pro 头显点燃 AR 初创公司希望，吸引投资者回到该行业

IT之家 7 月 27 日消息，据英国金融时报报道，苹果公司推出的 Vision Pro 头戴式设备引发了虚拟现实和增强现实初创公司的热情，这些公司之前一直缺乏资金支持，投资者更倾向于投资人工智能领域。

苹果公司认为，这款“混合现实”设备将开启“空间计算”的“新时代”，并声称 Vision Pro 将像 iPhone 一样，对移动计算产生革命性的影响。这一说法让一些投资者相信了增强现实和虚拟现实领域的潜力，并开始支持一些新兴公司。

根据 PitchBook 的数据，6 月份，美国的 AR、VR 和混合现实（XR）初创公司共筹集了 2.08 亿美元（IT之家备注：当前约 14.87 亿元人民币），几乎相当于前三个月的总和。这一投资额创下了 12 个月以来的最高纪录，除了去年 12 月，当时与混合现实相关的军事科技初创公司 Anduril Industries 筹集了 14.8 亿美元。

在苹果公司发布 Vision Pro 之前，该领域的投资放缓，投资者谨慎地避免与世界上最大的公司背道而驰。但是苹果 6 月 5 日的发布会“在整个行业内产生了巨大的能量”，增强现实基金 Super Ventures 的创始人 Ori Inbar 说，投资者不在乎 3500 美元的高价，也不在乎上市日期模糊为“明年初”。Inbar 说，Vision Pro 是“市场需要的证明，表明混合现实不是一时兴起”。

然而，与今年上半年流入美国人工智能公司的 310 亿美元相比，这一领域的投资仍然微不足道。尽管如此，最近对该领域的兴趣增加与此前对增强和虚拟现实感到失望的情绪形成了鲜明对比。

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