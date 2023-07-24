Gurman：苹果 Vision Pro 市场太小，目前多数开发者不愿为其专门开发应用

IT之家 7 月 24 日消息，苹果明年初将推出 Vision Pro 空间计算头戴设备，但该产品可能面临应用开发者的冷落。

据彭博社的 Mark Gurman 报道，多数开发者目前不愿意为 Vision Pro 专门开发应用，因为该设备的市场规模太小，而且需要适应全新的环境和交互方式。

Vision Pro 是一款虚拟现实和增强现实相结合的头戴设备，可以让用户沉浸在三维空间中，体验各种内容和游戏。理论上，Vision Pro 可以运行现有的 iPad 应用，但这样做并不能充分利用该设备的特色。要想让 iPad 应用在 Vision Pro 上发挥更好的效果，开发者需要对其进行移植和优化，这需要投入大量的时间和精力。

Gurman 采访了一些虚拟现实领域的知名开发者，他们表示，Vision Pro 的销量预计只有每年 50 万台左右，而苹果其他设备的销量则高达 2.5 亿台。这意味着 Vision Pro 的潜在用户群体是苹果其他设备的 500 分之一，这对于开发者来说是一个很大的障碍。他们还称，由于 Vision Pro 缺乏 VR 控制器的支持，一些其他 VR 平台上的内容和游戏也无法轻易地跨平台移植。

开发者对 Vision Pro 的态度也受到了 Apple Watch 历史的影响。当初 Apple Watch 刚推出时，很多开发者都为其开发了应用，但后来发现并没有取得很大的成功，而且很多手表应用也被放弃了，这让很多开发者心有余悸，Vision Pro 也处于类似的情况。目前还不清楚人们会如何使用该头显，以及其最主要的吸引力是什么。因此，为其开发应用是一种冒险。而且由于 Vision Pro 3500 美元（IT之家备注：当前约 25165 元人民币）的价格远高于手表，其潜在市场也更小。

Widgetsmith 应用的开发者大卫・史密斯最近分享了一些关于移植应用到 Vision Pro 所需工作量和可能遇到的问题的见解。即使是一些看似非常适合 Vision Pro 的应用，比如在头戴设备上观看流媒体视频，开发者也显得不太积极。Gurman 称，甚至连最大的流媒体平台 Netflix 也没有计划为 Vision Pro 开发原生应用。

这并不是一个好兆头，因为任何新的硬件平台都需要依靠应用来吸引潜在买家。而 Vision Pro 本身就已经因为高昂的价格和有限的产量而难以普及。如果再加上缺乏吸引人的应用作为进一步阻碍购买意愿的因素，那就更不利于该产品了。

Gurman 采访的一位不愿透露姓名的知名开发者甚至建议，苹果可能需要付钱给他们，才能让他们为 Vision Pro 开发原生应用。换句话说，苹果需要承担开发者为 Vision Pro 打造一些能够展示其硬件能力的高端应用所需的成本。

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