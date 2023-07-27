因中国市场表现不佳，大众汽车下调全年销量预期

IT之家 7 月 27 日消息，据路透社报道，大众汽车今日下调了全年销售目标，并承诺通过提高价格和削减成本来改善下半年的财务状况。

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大众首席财务官 Arno Antlitz 表示，该公司将销售目标从之前的 950 万辆，下调至 900 万-950 万辆，原因是上半年中国市场销量下降。

Antlitz 称，大众今年在降本增效方面必须开始取得成果，面对日益激烈的市场竞争，该集团没有时间浪费。

大众集团表示下一财年将专注于其在中国市场的战略，该公司仍希望成为中国市场第一大国际汽车制造商，但目前其电动汽车销量明显落后于中国电动汽车制造商以及美国的特斯拉。

尽管下调了销量目标，但大众汽车 2023 年的财务预期仍保持不变，但这仍然与几家竞争对手最近的增长形成鲜明对比。Bankhaus Metzler 分析师 Juergen Pieper 表示：“我认为下调后的交付量预期仍是最好的情况，实际情况可能会更差一些，投资者认为最糟糕的情况可能还没有到来。”

大众汽车正在进行战略转变，旨在向投资者证明，它可以在向电气化过渡的过程中保住市场份额。IT之家此前报道，大众汽车昨日宣布向小鹏汽车增资 7 亿美元（IT之家备注：当前约 50.05 亿元人民币），并共同开发面向中国市场的电动汽车。

与此同时，大众汽车也仍在努力提高利润率，目前其利润率落后于雷诺和斯特兰特斯等主要欧洲竞争对手，而该公司此前承诺将利润置于销量之上。Antlitz 表示，燃油车价格和销售收入的上涨应该会有助于缓解大众汽车下半年的财务状况。

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