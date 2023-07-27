奥迪 e-tron GT 上市：零百加速 4.1 秒，售 99.98 万元

IT之家 7 月 27 日消息，奥迪全新电动 GT 轿跑车 e-tron GT 今日上市，官方指导价为 99.98 万元。在此之前其 RS e-tron GT 版本已上市销售，官方指导价为 146.88 万元。

奥迪 e-tron GT 最早于 2018 年以概念车的形式亮相洛杉矶国际车展，并在《复仇者联盟 4》中作为“钢铁侠”的座驾出镜，后续量产版车型于 2021 年全球首发。如今，其量产版终于来到国内市场，该车与保时捷 Taycan 为同平台车型，共享技术和部分零部件。

外观方面，奥迪 e-tron GT 延续了概念车的设计风格，以修长、宽阔的车身和更长的轴距实现绝佳的车身比例。车身采用多种材料制造而成，包括碳纤维、铝型材和高强度钢等，实现了轻量化和强度化。IT之家注意到，该车还采用了黑化设计和 21 英寸双五辐凹面设计铝合金轮辋，增强了运动感和空气动力学效果。

内饰方面，奥迪 e-tron GT 以驾驶者为中心形成环抱式座舱布局，中控屏及空调控制面板略向主驾倾斜。内饰方面，新车采用纳帕真皮 / Dinamica 包覆仪表板，座椅采用专属定制的钻石银配色并搭配汉白玉白缝线，豪华感十足。不过，在智能化层面，该车并没有给人太多惊喜。

动力方面，奥迪 e-tron GT 采用前后轴双电机驱动，综合最大功率 350 千瓦，WLTP 续航里程达 487 公里，0-100 公里 / 小时的加速时间为 4.1 秒。充电方面，新车采用 800 伏高压快充系统，标准充电功率可达 270 千瓦，直流快充模式下充电 5%-80% 最快为 22.5 分钟。

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