Counterpoint：苹果将帮助可折叠手机出货量在 2027 年达到 1 亿部

IT之家 7 月 27 日消息，据市场情报公司 Counterpoint Research 的最新报告称，苹果公司推出可折叠 iPhone 的时间可能要推迟到 2025 年，届时这一智能手机市场将迎来爆发式增长，年销量有望达到 1 亿部。

可折叠手机可以在较小的外形下提供更大的显示面积，目前三星是这一领域的领导者，苹果公司一直采取观望态度，没有急于推出自己的可折叠手机，而是等待技术成熟和市场需求稳定。苹果公司以往也曾采用类似的策略，比如在智能手表、平板电脑等领域，都是在其他厂商先行之后，才推出自己的改进版产品，并在后续取得了巨大的成功。

早在 2021 年，分析师郭明錤就曾预测，苹果公司可能会在 2023 年推出首款可折叠 iPhone，但这也取决于苹果公司能否在那时解决技术难题。显示器分析师罗斯・杨也支持这一观点，并表示 2025 年是更有可能的日期。目前看来，我们迟早会看到可折叠 iPhone 的问世，尽管可能会非常昂贵。业内人士普遍认为，苹果公司会先推出一款可折叠 iPad，并有可能在明年上市。

Counterpoint Research 也认为 2025 年是苹果公司推出可折叠 iPhone 的年份，并根据这一预测，制作了一个市场预测报告，显示苹果公司将帮助可折叠智能手机的出货量在 2027 年达到 1 亿部。（图中颜色区分不太明显，但苹果公司是 2025 年开始出现的较大的深灰色区域。）

Counterpoint 表示，在这一预计的基础上，可折叠手机在 2025 年将占高端智能手机市场（售价超过 600 美元的手机）的 21%，到 2027 年将占 39%。这意味着，在苹果公司进入市场后的两年内，可折叠手机市场将达到 100 亿美元（IT之家备注：当前约 715 亿元人民币）。该机构预测，三星仍将是最大的玩家，可能是因为其有多款可折叠手机产品，而苹果公司的市场份额也将迅速增长。

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