慧荣声称迈凌终止收购无效，打算按相关协议继续执行合并

IT之家 7 月 28 日消息，美国模拟和射频芯片公司 MaxLinear（迈凌科技）于 2022 年 5 月宣布拟以总计约 38 亿美元的价格收购 NAND 闪存控制芯片巨头慧荣科技。

然而经过监管批准后，迈凌科技昨日突然宣布终止对慧荣科技的收购，称因慧荣方原因而终止合并协议。

时隔一天，慧荣科技作出了回应，否认迈凌科技的指控并打算执行合并协议。

慧荣科技表示：“迈凌科技在最后时刻声称终止与慧荣科技的合并协议是无效的，反映的是迈凌科技拒绝承担义务，而不是慧荣科技违反了交割条件。自双方签署合并协议以来的 15 个月内，慧荣与迈凌获得了监管机构对合并的批准，慧荣遵守了协议项下的义务，慧荣未遭受重大不利影响。慧荣预计迈凌将遵守合并协议项下的义务，并打算积极行使其在合并协议项下的权利。”

据IT之家此前报道，迈凌科技宣布终止对慧荣科技的收购，称因慧荣方原因而终止合并协议，并给出了四方面的理由：

合并协议中规定的某些完成条件未得到满足，也无法得到满足；

慧荣科技遭受了持续的重大不利影响；

慧荣科技严重违反陈述、保证、承诺。以及合并协议中赋予公司终止权的协议；

在任何情况下，第一个延长的外部日期已经过去，并且由于截至 2023 年 5 月 5 日合并协议第 6 条中的某些条件未得到满足或放弃，因此不会自动延长。

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