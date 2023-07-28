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蔚来沈斐：考虑在部分充电站禁止“烧油车”使用，优先保障纯电车辆

2023/7/28 10:39:19 来源：IT之家 作者：浩渺（实习） 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 霜风神影西窗旧事 的线索投递！

IT之家 7 月 28 日消息，博主 @CH_陈函 发文吐槽其他品牌的插电混动车使用蔚来充电站，导致需要充电的蔚来车主只能等待，对此蔚来副总裁沈斐进行了回应。

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根据该博主的描述，广州蔚来车友新疆自驾游途中，在蔚来充电站遇到两台插电混动车正在充电，“能加油的”占了仅有的两根充电桩，而真正需要充电的蔚来自家用户只能干等着，找蔚来客服也表示没办法。该博主表示，希望蔚来优先照顾自家人。

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蔚来副总裁沈斐回应称，自己已经让团队快速研究了，对于这类保障性质的、且异常忙碌的充电场站，把烧油的车禁掉，似乎是合理的。如果技术上可行，会马上采取措施，优先保障纯电车辆。

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据IT之家此前报道，蔚来已经对新疆地区的充电站限制策略进行过多次调整目前蔚来汽车专属的充电时间段为每日 12:00-14:00、16:00-18:00，其余时间面向公众开放。

沈斐透露，以新疆赛里木湖为例，设置专属时段前，“蔚来用户抱怨多，其他用户抱怨很少”，而在设置之后，又变成“蔚来用户抱怨几乎消失，其他用户抱怨迅速增加”的局面，甚至超过了设置之前蔚来用户的抱怨数量。

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关键词：蔚来汽车蔚来沈斐

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