蔚来沈斐：考虑在部分充电站禁止“烧油车”使用，优先保障纯电车辆

IT之家 7 月 28 日消息，博主 @CH_陈函 发文吐槽其他品牌的插电混动车使用蔚来充电站，导致需要充电的蔚来车主只能等待，对此蔚来副总裁沈斐进行了回应。

根据该博主的描述，广州蔚来车友新疆自驾游途中，在蔚来充电站遇到两台插电混动车正在充电，“能加油的”占了仅有的两根充电桩，而真正需要充电的蔚来自家用户只能干等着，找蔚来客服也表示没办法。该博主表示，希望蔚来优先照顾自家人。

蔚来副总裁沈斐回应称，自己已经让团队快速研究了，对于这类保障性质的、且异常忙碌的充电场站，把烧油的车禁掉，似乎是合理的。如果技术上可行，会马上采取措施，优先保障纯电车辆。

据IT之家此前报道，蔚来已经对新疆地区的充电站限制策略进行过多次调整，目前蔚来汽车专属的充电时间段为每日 12:00-14:00、16:00-18:00，其余时间面向公众开放。

沈斐透露，以新疆赛里木湖为例，设置专属时段前，“蔚来用户抱怨多，其他用户抱怨很少”，而在设置之后，又变成“蔚来用户抱怨几乎消失，其他用户抱怨迅速增加”的局面，甚至超过了设置之前蔚来用户的抱怨数量。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。