蔚来法务部公布“车事纪侵权“一审判决：发致歉声明，赔偿 30 万元

IT之家 7 月 28 日消息，蔚来法务部微博发文收到法院一审判决，判定上海云梯信息科技有限公司（法定代表人陈亚生）（“侵权人上海云梯”）在其控制的网络账号之一“车事纪”连续三十天置顶发布向蔚来的致歉声明，同时在判决生效十日内赔偿蔚来经济损失人民币三十万元。

IT之家查询抖音发现，“车事纪”暂未发布道歉声明（截至发稿）。

昨日，我们收到法院一审判决，判定上海云梯信息科技有限公司（法定代表人陈亚生）（“侵权人上海云梯”）在其控制的网络账号之一“车事纪”连续三十天置顶发布向蔚来的致歉声明，同时在判决生效十日内赔偿蔚来经济损失人民币三十万元。判决认定： （1）侵权人上海云梯通过其控制的网络账号之一“车事纪”发布的侵权视频在将蔚来国内与挪威同款车型比较时，其给出的挪威同款车型售价与蔚来官宣售价不符，数据不真实；

（2）侵权人上海云梯未将国内价格包含增值税，挪威不含增值税，以及国内购车享有补贴的事实进行说明，漏报相关信息存在过错，让不知情的普通网民在此基础上获得错误认知；

（3）在蔚来国内和挪威车型同步上调价格的事实背景下，侵权人上海云梯宣称“（蔚来）在海外市场迫不及待要降价”，发布信息不经审核、不真实，存在明显过错；

（4）侵权人上海云梯故意将正常商业行为歪曲为恶意欺骗谋利行为；

（5）侵权人上海云梯通过其控制的网络账号之一“车事纪”在对比蔚来 ES8 国内与挪威的售价时，不明确对比的车型条件，混淆车型及相应售价，给出的车型售价不具备真实性，隐瞒影响价格因素的真实信息，人为夸大蔚来 ES8 在国内与挪威的利润差距，发布信息内容真实性未经审核，歪曲事实，误导普通网民，存在主观过错，其违法行为对蔚来的商业信誉和商品信誉带来损害。法定期限内双方有上诉的权利。



据不完全统计，相关侵权视频和话题的转发、评论和点赞累计超百万次，至今仍在网络上传播、发酵。在诉讼前，我们曾尝试与侵权人上海云梯进行多轮沟通，要求其澄清并道歉，但其在承认内容失实的情况下一直拒绝发布正面澄清视频，其工作人员甚至在沟通中直接承认发布相关侵权视频是为了制造冲突效果。对于此类歪曲事实、侵害蔚来及用户合法权益的违法侵权行为，蔚来将持续通过法律手段维护蔚来和用户的合法权益，捍卫行业的健康发展和法律尊严。



蔚来及用户始终秉承积极的价值观，对于去年以来蔚来维权所获赔偿，我们均已捐赠给相应公益慈善组织，用于支持助学、扶贫等公益慈善事业。

值得一提的是，蔚来此前针对徐某某提起诉讼，其在多个网络平台累计发布了数万条蓄意抹黑、侮辱、污蔑蔚来、蔚来用户和蔚来产品的内容。徐某某已正式签署道歉信，承认其违法侵权行为，注销相关网络账号，向蔚来、蔚来用户和社会公众正式道歉，赔偿相应损失。

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