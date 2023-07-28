新款机械革命旷世 16 Pro 游戏本预售：i9 13900HX+RTX4060+16GB，7999 元

IT之家 7 月 28 日消息，新款机械革命旷世 16 Pro 开启预售，配备 i9 13900HX、RTX4060、16G、1TB，售价 7999 元，8 月 4 日上午 10 点开售。

该笔记本搭载 13代酷睿 i9 13900HX 处理器，24 核心 / 32 线程，睿频频率至高可达 5.4GHz，支持 36M 英特尔智能高速缓存、WiFi 6、雷电 4；配备 RTX4060 显卡，GPU 功耗至高解锁至 140W，支持 DLSS；通过液态金属同时为 CPU 和 GPU 进行导热，相比传统硅脂导热效率提升近 17 倍。

该笔记本采用 16 英寸屏幕，分辨率为 2560×1600，支持 240Hz 刷新率、16：10 比例、100% sRGB；电竞控制中心拥有四种模式：办公模式、均衡模式、狂暴模式、自定义模式；内置 16GB 双通道内存 + 1TB 固态，配备 240W 氮化硅电源适配器，约 550g。

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