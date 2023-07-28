开放麒麟 openKylin 加入 RISC-V 基金会，推进架构芯片与操作系统兼容适配

IT之家 7 月 28 日消息，开放麒麟 openKylin 官宣，近日，openKylin 社区正式加入 RISC-V 基金会，成为其产业联盟成员，为 RISC-V 生态建设贡献更多力量，构筑操作系统与 RISC-V 架构软硬件生态协同发展。

IT之家注：RISC-V 是由加州大学伯克利分校研究团队在 2010 年推出的一个开源指令集架构（ISA）。与其它架构相比，RISC-V 拥有免费、高效、简洁和开放等特性。因此，这一架构面世之后，就迅速吸引了众多厂商和研究机构的关注。作为新生的 CPU 指令集，如今 RISC-V 已经成长为仅次于 x86、ARM 的第三大 CPU 阵营。

而成立于 2015 年的 RISC-V 基金会，则是全球首个致力于推动这一领域创新的开放、互助式的社区。截至目前，基金会已经拥有超过 275 名成员，其中公司和机构会员达 169 家，这中间既有软件也有硬件创新者。

openKylin 是一个桌面操作系统根社区，号称自成立起，就从源码级别自主构建了 RISC-V 开源桌面操作系统版本，目前能够支持 HiFive Unmatched、VisionFive2、LicheePi 和 SG2042 EVB 等多个硬件平台，支持 80% 以上市场主流 RISC-V 芯片，并与深度数智联合发布了全球首款搭载 RISC-V 笔记本电脑 ROMA。

▲ 全球首款搭载 RISC-V 笔记本电脑 ROMA

同时，openKylin 社区研发团队还基于 RISC-V 指令集和 GPU 优化了 UKUI 桌面环境，并适配了 openKylin 自研软件、Libreoffice、浏览器、影音播放和编程开发等常用软件。

openKylin 表示，未来将携手 RISC-V 基金会和生态伙伴，持续推动 RISC-V 架构芯片与 openKylin 操作系统的兼容适配，共同致力于 RISC-V 生态的发展与探索。

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