三星为 Galaxy Z Flip 5 / Fold 5 手机提供以旧换新服务，iPhone 14 系列最高可抵 7812 元

IT之家 7 月 28 日消息，在三星发布会结束后，三星中国官网上线了先行者计划，并提供以旧换新服务，可用于购买 Galaxy Z Flip 5、Galaxy Z Fold 5 手机。

▲ 三星官网截图，下同

IT之家从三星中国官网获悉，如果想通过以旧换新服务购买 Galaxy Z Fold 5 / Galaxy Z Flip 5，以高保值率著称的 iPhone 14 Pro Max 最高回收价格为 7812 元，iPhone 14 Pro 为 7345 元。上一代的 iPhone 13 Pro Max 最高回收价格为 5801 元，iPhone 13 Pro 为 5235 元。

此外，三星自家旗舰手机 Galaxy S23 Ultra 最高回收价格为 7038 元，Galaxy S22 Ultra 最高回收价格为 3974 元。

需要注意的是，三星官网的以旧换新服务并不是官网直营业务，而是由第三方平台闪回收提供服务。

三星 Galaxy Z Flip 5、Galaxy Z Fold 5 先行者价格已经公布，8 月 7 日起陆续发货，预计正式售价会稍有不同。

三星 Galaxy Z Flip 5、Galaxy Z Fold 5 先行者价格具体如下：

Galaxy Z Flip 5：

8+256GB 8499 元

8+512GB 9499 元

Galaxy Z Fold 5：

12+512GB 13999 元

12+1TB 15999 元

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