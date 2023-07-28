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三星为 Galaxy Z Flip 5 / Fold 5 手机提供以旧换新服务，iPhone 14 系列最高可抵 7812 元

2023/7/28 15:20:28 来源：IT之家 作者：浩渺（实习） 责编：汪淼
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IT之家 7 月 28 日消息，在三星发布会结束后，三星中国官网上线了先行者计划，并提供以旧换新服务，可用于购买 Galaxy Z Flip 5、Galaxy Z Fold 5 手机。

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▲ 三星官网截图，下同

IT之家从三星中国官网获悉，如果想通过以旧换新服务购买 Galaxy Z Fold 5 / Galaxy Z Flip 5，以高保值率著称的 iPhone 14 Pro Max 最高回收价格为 7812 元，iPhone 14 Pro 为 7345 元。上一代的 iPhone 13 Pro Max 最高回收价格为 5801 元，iPhone 13 Pro 为 5235 元。

此外，三星自家旗舰手机 Galaxy S23 Ultra 最高回收价格为 7038 元，Galaxy S22 Ultra 最高回收价格为 3974 元。

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需要注意的是，三星官网的以旧换新服务并不是官网直营业务，而是由第三方平台闪回收提供服务。

三星 Galaxy Z Flip 5、Galaxy Z Fold 5 先行者价格已经公布，8 月 7 日起陆续发货，预计正式售价会稍有不同。

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三星 Galaxy Z Flip 5、Galaxy Z Fold 5 先行者价格具体如下：

Galaxy Z Flip 5：

  • 8+256GB 8499 元

  • 8+512GB 9499 元

Galaxy Z Fold 5：

  • 12+512GB 13999 元

  • 12+1TB 15999 元

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关键词：三星折叠屏Galaxy Z Flip 5Galaxy Z Fold 5以旧换新

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