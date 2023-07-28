中汽协：2023 年上半年我国汽车整车出口 234.1 万辆，同比增长 76.9%

IT之家 7 月 28 日消息，据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2023 年 6 月，我国汽车整车出口表现低于上月，整车出口量环比小幅下降，同比保持高速增长。

▲ 图源中汽协官方公众号

IT之家从中汽协官方公众号了解到，2023 年 6 月，我国汽车整车出口 41.1 万辆，环比下降 6.3%，同比增长 65.5%；整车出口金额 77.6 亿美元（IT之家备注：当前约 555.62 亿元人民币），环比下降 14.2%，同比增长 1.1 倍。

其中，纯电动机动车（10 座及以上客车除外）、轿车、客车、载货车出口量分列前四位，与上月相比，轿车出口量小幅增长，客车、纯电动机动车（10 座及以上客车除外）、载货车出口量均呈不同程度下降；与上年同期相比，载货车微降，其他三大类品种出口量均呈不同程度增长。

▲ 图源比亚迪官方公众号

从 2023 年上半年来看，我国汽车整车出口 234.1 万辆，同比增长 76.9%；整车出口金额 464.2 亿美元（当前约 3323.67 亿元人民币），同比增长 1.1 倍。在我国汽车主要出口车型中，与上年同期相比，纯电动机动车、客车、轿车和载货车四大类主要出口量保持不同程度增长，其中纯电动机动车增速更为显著。

▲ 图源比亚迪官方公众号

据IT之家此前报道，中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示，今年上半年新能源汽车还保持着较快的增长速度，今年整体来看，预计我国全年新能源汽车销量将达到 900 万辆。

中汽协数据显示，我国新能源汽车 2022 年产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9% 和 93.4%，连续 8 年保持全球第一。

参考

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