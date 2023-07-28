Lucid Air 蓝宝石版量产车下线：号称“全球首款豪华电动超级运动轿车”，不到 2 秒即可破百

IT之家 7 月 28 日消息，被外界长期视为特斯拉“强劲对手”的美国造车新势力 Lucid 昨日晚间官宣，旗下纯电动新车 Lucid Air Sapphire（蓝宝石版）的首台量产车正式下线。在这条推文中，Lucid 更是一口气念出了一条相当长的定语 ——“全球首款豪华电动超级运动轿车”即将到来。

该车于 2022 年夏季在蒙特雷汽车周上亮相，搭载了三电机动力系统，分别为两个后置电机和一个前置电机，可提供超过 1200 匹马力的最大动力，0-60 英里（约 96.56 公里） / 小时加速时间为 1.89 秒，零百加速时间小于 2 秒。同时，该车完成 0 到 100 英里（约 160.93 公里）加速不到 4 秒，最高时速超过 200 英里（约 321.87 公里） / 小时。

Lucid 官方更是宣称，该车在一些“主要赛道”上的非官方圈速“明显比许多知名超跑还要更快”。当时，Lucid 表示该车将以限量方式提供，美国起售价为 24.9 万美元（当前约 178.3 万元人民币）。生产计划方面，Lucid 原计划今年上半年投产，目前看来已经明显推迟。

IT之家此前报道，Lucid 本月中旬公布了 2023 年第二季度产量和交付数据。由于销量大于产量，Lucid 今年二季度的库存数有所下降。据介绍，Lucid 本季度生产了 2173 辆（同比增长 204%）并交付了 1404 辆汽车（同比增长 107%），但与第一季度相比却还略有下降。作为参考，Lucid 第一季度产销分别为 2314 辆和 1406 辆。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。