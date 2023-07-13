Lucid 公布第二季度产销数据，同比增长 204% 和 107%

IT之家 7 月 13 日消息，美国电动汽车初创公司 Lucid 现公布了 2023 年第二季度产量和交付数据。由于销量大于产量，Lucid 今年二季度的库存数有所下降。

据介绍，Lucid 本季度生产了 2173 辆（同比增长 204%）并交付了 1404 辆汽车（同比增长 107%），但与第一季度相比却还略有下降。作为参考，Lucid 第一季度产销分别为 2314 辆和 1406 辆。

此外，公司开始向沙特阿拉伯王国运送材料。据英国《金融时报》今年 2 月报道，Lucid 已签署协议，到 2025 年将在沙特阿拉伯每年生产 15 万辆电动汽车。据悉，Lucid 的工厂将设在沙特的阿卜杜拉国王经济城。

据称，Lucid 将于 2023 年 8 月 7 日星期一太平洋时间下午 2:30 召开电话会议，讨论其 2023 年第二季度财务业绩。

值得一提的是，前几天阿斯顿・马丁宣布将支付 1.32 亿美元（IT之家备注：当前约 9.46 亿元人民币）现金以获得 Lucid 的电动动力系统技术，而且 Lucid 集团还将向这家英国豪华汽车制造商提供电池。

此外，Lucid 还将获得这家英国豪华汽车制造商 3.7% 的股份。

Lucid 此前将其 2023 年产量目标定为 10000-14000 辆（平均每季度 2500-3500 辆），而到了今年 5 月 8 日又重新调整了其产量指导目标，将今年的产量调整为超过 10000 辆。

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