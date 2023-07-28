文远知行宣布成为首家获准在北京开展无人清扫作业的自动驾驶公司

IT之家 7 月 28 日消息，文远知行官方宣布，正式获得北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室颁发的智能网联清扫车道路测试通知书，成为首家获准在京开展无人清扫作业的自动驾驶公司。

《北京市智能网联汽车政策先行区智能网联清扫车管理细则（道路测试与示范应用）》（试行）于 7 月 24 日发布，系全国首个针对在城市道路开展智能网联清扫车道路测试与示范应用活动的规范性文件。

该文件规定，获取通知书后，文远环卫车将在示范区有序开展城市清扫作业，与传统清扫车一道，共同服务北京环境清洁，并积极探索商业化模式，有效推动无人清扫场景形成可复制推广的产品标准与协同机制。

▲ 图源文远知行官方公众号，下同

据文远知行官方介绍，为了加速推动自动驾驶技术的规模化普及，早在 2022 年 4 月，针对智慧城市环卫场景，文远知行推出中国首款前装量产自动驾驶环卫车。文远环卫车采用全冗余底盘开发，搭载文远知行 L4 级自动驾驶软硬件解决方案，在自动驾驶模式下，可实现全天时、全天候的道路清扫、对冲等多种城市环卫作业。

在智能化作业层面，文远环卫车开发了专属云控平台，作为智慧清扫的指挥中枢和大脑。该平台可实时查看作业路线、作业状态和自动驾驶状态，实现车辆智能排班、自动唤醒、远程调度、路线管理等功能，高效服务街道清洁任务。

目前，文远环卫车已在北京、广州、深圳、大连 4 个城市开展测试与商业化探索。

据IT之家此前报道，7 月 7 日，大连高新区车联网无人驾驶示范项目经过 180 天的测试后正式首发运营。该公司在大连共投放了 6 辆文远小巴、2 辆文远环卫车，将分阶段开通 4 条无人驾驶巴士示范应用线路、1 条环卫清扫线路。

其中，文远小巴支持 L4 级自动驾驶技术，采用无驾驶舱设计，可“智能应对各类复杂路况”。文远环卫车也取消了传统驾驶室结构，官方称其可开展包括洗扫、干扫、后喷雾、对冲等功能的全自动环卫作业。

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