瑞声科技发布超小型 MEMS 扬声器 SOPRANO，适用于真无线耳机

IT之家 7 月 28 日消息，瑞声科技今日宣布推出了一款里程碑式的创新产品 —— 超小型 MEMS 扬声器高音单元 SOPRANO，封装尺寸仅 16.2mm³，可能是目前业界体积最小的 MEMS 扬声器单元。

IT之家整理 MEMS 扬声器高音单元 SOPRANO 介绍如下：

SOPRANO 基于 PZT 薄膜压电技术，振膜与驱动结构一体，采用纯 MEMS 工艺制备。在声学表现方面，SOPRANO 具备优异的高频段延展性，可轻松拓展至 40kHz 以上，符合 Hi-Res 认证。

官方表示，AAC SOPRANO 在产品形态、尺寸、性能及可靠性等方面，均完美契合 TWS 耳机场景的应用要求，可为 TWS 整机厂商在耳机设计、堆叠组装等维度提供了更多灵活性及便利性，为终端用户提供更高品质的音频体验。

性能方面，SOPRANO 在 1Vrms 驱动电压下，就可以轻松实现 SPL≥100dB @ 6kHz~40kHz 性能。这一技术突破，意味着无需 PA 放大，仅借助现有的 TWS 耳机蓝牙芯片直驱，便可实现高保真的高音音频效果，极大地降低了 MEMS 扬声器新技术的应用门槛。

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