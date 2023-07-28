Counterpoint：二季度美国 Android 手机出货量骤降 38%，iPhone 市占率升至 55%

IT之家 7 月 28 日消息，Counterpoint Research 今日发布报告显示，2023 年二季度美国智能手机出货量同比下降 24%，这是连续第三个季度出现同比负增长。

▲ 图源 Counterpoint 官网

报告显示，二季度美国 Android 手机出货量同比下降 38%，三星、摩托罗拉和 TCL-阿尔卡特等品牌的出货量降幅最大。苹果的出货量虽然也下滑了 6%，但仍实现了出货量份额的增加，市占率由去年同期的 45% 升至 55%。

分析师 Matthew Orf 表示，二季度美国消费者对智能手机的需求表现平淡，夏季销量下滑提前到来。尽管通胀数据在本季度有所下降，就业市场持续走强，但在市场充满不确定性的情况下，消费者对升级设备犹豫不决。Orf 预计这一趋势将持续到 2023 年第三季度，但对即将推出的 iPhone 15 的 预期仍然看好。

尽管整体出货量下降，但美国智能手机市场的某些细分领域在本季度出现了重要的回暖迹象。高级研究分析师 Maurice Klaehne 表示，可折叠市场在本季度达到了重要的里程碑。摩托罗拉、谷歌和三星都推出了自己的可折叠设备，随着三星推出新的 Galaxy Z Fold 和 Z Flip 设备，三季度可折叠手机出货量可能达到美国有史以来最高水平。

副研究总监 Hanish Bhatia 指出，尽管苹果的出货量与去年同期相比下降 6%，但出货量份额仍增长了 10 个百分点，这种弹性是由后付费和预付费的强劲促销推动的。Verizon、AT&T 和 T-Mobile 继续为 iPhone 14 提供 800 美元（IT之家备注：当前约 5728 元人民币）以上的促销积分，而老一代 iPhone 也在预付费活动中大幅打折。

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