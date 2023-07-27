TikTok 正扩大流媒体音乐业务，以在美国之外寻求业绩增长

IT之家 7 月 27 日消息，据日媒 PhileWeb 报道，本月早些时候，TikTok 在印度尼西亚和澳大利亚推出了音乐流媒体业务 TikTok Music，与 Apple Music 和 Spotify 正面竞争。而在上周，TikTok 又加强了与华纳音乐集团的许可协议，以扩大其音乐内容，并在澳大利亚、墨西哥和新加坡推出了 TikTok Music 的测试版。

▲ 图源 Pixabay

虽然 TikTok 的音乐流媒体业务仍处于早期阶段，但 TikTok Music 已经拥有庞大且以年轻人为中心的用户群，其优势是相对较低的价格，这也更容易增加订阅用户。Spotify 刚刚就上调了其订阅费用，例如在美国，每月的订阅费用从 9.99 美元（IT之家备注：当前约 71 元人民币）上调到了 10.99 美元（当前约 79 元人民币）。

此外，TikTok Music 还可以让用户播放 TikTok 服务中那些病毒式传播歌曲的完整版本，并对其进行评论或与其他用户互动，这都增强了 TikTok Music 的竞争力。

英国分析公司 MIDiA Research 对美国、英国、澳大利亚、加拿大、德国、法国、瑞典、韩国和巴西的 9000 人进行了一项调查，发现 TikTok 是 16-19 岁人群中第二大音乐信息来源，仅次于 YouTube。

MIDiA Research 表示：“很多人先是在 TikTok 中接触到各种各样的乐曲，然后通过寻找特定乐曲的完整版本，逐步对歌曲和歌手产生兴趣并深入了解。TikTok Music 的推出有可能让这一过程更为顺滑。”

根据此前的数据，Spotify 和 Apple Music 目前分别占据全球音乐流媒体市场 31% 和 13.7% 的份额。MIDiA 表示，如果 TikTok 的重度用户已经在使用 Spotify 或其他竞争对手的服务，他们仍可能转向 TikTok Music，因为后者提供与 TikTok 统一的支付方式，并可以方便地从 TikTok 内容中立即跳转到他们感兴趣的音乐。

不过菲普利证券研究公司的分析师表示，尽管如此，对于 Spotify 和 Apple Music 而言，TikTok Music 仍不足为惧，但“TikTok Music 肯定有可能获得一定的市场份额。”

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