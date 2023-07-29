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更名为 Linearity Curve，矢量图形设计软件 Vectornator 发布 5.0 更新

2023/7/29 6:26:47 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 7 月 29 日消息，Vectornator 是一款来自德国的免费平面设计软件，适用于 Mac、iPadiPhone，支持多终端操作。

在近日的版本更新中，该软件不仅发布了 5.0 重磅功能更新，而且品牌重塑为 Linearity Curve。

图源： Linearity Curve 官网

IT之家在此附上 Vectornator（现 Linearity Curve） 5.0 官方更新日志如下：

Vectornator 现正更名为 Linearity Curve. 随着新名称和新面貌的出现，我们努力完善软件品质，提高软件性能，以求为平面广告设计领域带来技术革新。

喜欢的工具，超新外观

- Linearity Curve 的界面已经全部换新，但其强大的设计工具保持不变。您依旧可以找到所有熟悉和喜爱的 Vectornator 功能。

- 我们为软件的主屏幕添加了最新的 Logo 和品牌颜色。

- 我们为每一个工具、按键、功能都设计了全新的图标，与我们的设计语言完美契合。

模板中心

- 快来访问我们最新的模版中心。这里有 800 多个用于社交媒体素材、苹果商店广告、海报等的可自定义设计模板。

您的 Linearity 账户

- 您现在可以创建自己的 Linearity 帐户。它允许您随时随地在任何设备上访问文件。

未来计划

- 这仅仅是个开始。敬请期待我们即将推出的更多精彩功能，包括云端储存和实时协作。

官方表示新版特性如下：

设计速度加快 30%

Curve 的直观界面易于浏览、内含内容感知功能、可进行自定义且响应速度极快。我们高精的工具帮您创建永不模糊的矢量设计。

共同协作 同时设计

无需导出。您的同事和客户可以受邀查看和编辑工作区中的设计项目。该功能即将推出。

跨设备协作

随时随地在 Mac、iPad 或 iPhone 上进行设计。所有文件都会自动同步到您的帐户，因此您可以继续此前终止的操作。

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关键词：软件

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