工信部：2023 上半年我国软件业务收入 55170 亿元，同比增长 14.2%

IT之家 7 月 25 日消息，工信部网站 25 日公布 2023 年上半年软件业经济运行情况显示，上半年，我国软件和信息技术服务业运行态势平稳向好，软件业务收入增长加快，利润总额保持较快增长，软件业务出口降幅收窄。

数据显示，上半年，我国软件和信息技术服务业收入 55170 亿元，同比增长 14.2%。上半年，软件业利润总额 6170 亿元，同比增长 10.4%。上半年，软件业务出口 241.8 亿美元，同比下降 2%，其中，软件外包服务出口同比增长 8.2%。

IT之家注意到，主要软件大省收入占比小幅提升。上半年，软件业务收入居前 5 名的省份中，北京市，广东省，江苏省，山东省，上海市软件收入分别为 12259 亿元、9730 亿元、6598 亿元、5675 亿元和 4507 亿元，分别增长 19%、14.7%、8.1%、16.6% 和 20.2%，五省 (市) 合计软件业务收入 38769 亿元，占全国比重为 70.3%，占比较去年同期提升 0.9 个百分点。

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